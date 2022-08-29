23村長連署拱鄉長夫人參選 投縣名間鄉長選戰綠營VS藍軍聯盟

南投縣名間鄉23村的村長連署支持鄉長夫人李雁惠（後排左8）參選下屆名間鄉長選舉，期接下其夫婿現任鄉長陳文德（後排左7）的棒子。（記者謝介裕攝）

2022/08/29 11:24

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉長陳文德夫人李雁惠在全鄉23村所有村長連署下，昨（28）晚於自己庄頭香火鼎盛的代化堂廟埕，正式宣布以無黨身分參選下屆名間鄉長選舉，連代表國民黨角逐南投縣長的立委許淑華及議員、鄉代等各級民意代表及地方仕紳也都到場，象徵國民黨及無黨組成的「藍軍聯盟」成形，與代表民進黨角逐鄉長的縣議員陳翰立正式展開對決，未來選戰激烈可期。

名間鄉政治生態向來綠大於藍，在全縣13鄉鎮市中十分少見，所以也被外界視為民主聖地，包括之前公投綁大選等4大公投案，名間也是縣內綠營唯一票數勝過藍軍的鄉鎮，以致陳文德連任2屆，依法不得再參選後，包括名間鄉代表會主席陳國能、前名間鄉長李昇兒子李長洲等人，也都躍躍欲試，一度藍軍方面出現擺不平情形，最後在許淑華等人士居中斡旋下，才全力簇擁李雁惠參選，同時也獲國民黨南投縣黨部首肯予以禮讓。

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李雁惠表示，她是土生土長的名間人，從1990年高中畢業後，便在名間鄉公所服務，迄今已30多年，對地方人事物十分熟悉，但因縣內從無丈夫擔任地方首長後，再由妻子接棒的先例，所以她與其家人也曾多次表達婉拒之意，如今全鄉23村的村長都以連署方式勸進，也使得她終於下定參選的決心，並懇請鄉親能繼續支持，給予她這個名間女兒一個為大家服務及創造幸福家園的機會。

陳翰立說，李雁惠雖以無黨參選，但其實她與其夫婿陳文德原本就是屬於藍軍的一份子，所以國民黨及無黨組成「藍軍聯盟」的競選模式，他也不意外，也會鞭策自己及競選團隊更加努力深耕基層，並做好固票及拓展票源工作，朝勝選目標邁進。

南投縣名間鄉23村的村長連署支持鄉長夫人李雁惠角逐下屆名間鄉長。（記者謝介裕攝）

國民黨南投縣長參選人許淑華（第2排右4）支持名間鄉長夫人李雁惠（第2排右5）角逐下屆名間鄉長。（記者謝介裕攝）

民進黨南投縣名間鄉長參選人陳翰立（左）聆聽社區民眾心聲，關懷之情溢於言表。（記者謝介裕翻攝）

民進黨南投縣名間鄉長參選人陳翰立（左2）與社區媽媽們打成一片，展現十足的親和力。（記者謝介裕翻攝）

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