浪漫？理性？我們都是「雙魚B」 鄭朝方請益林右昌

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方（右）今應基隆市長林右昌（左）邀請，前往參加「基隆城市博覽會」！（鄭朝方團隊提供）

2022/06/13 16:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方今（13）日應基隆市長林右昌邀請參加「基隆城市博覽會」；鄭朝方表示，林右昌憑藉著豐富的願景和高效率的執行力，8年讓原先瀰漫老暮之氣的基隆蛻變成首屈一指的光榮城市，完全發揮了雙魚B型浪漫與理性兼具的個性優勢；他同是雙魚座B型，相信若順利當選竹北市長，也能讓年輕的竹北市大步向前！

鄭朝方今偕同新竹縣議員張珈源、吳傳地、何建樺等觀摩「基隆市城市博覽會」，特別送上竹北市在地名產「烏魚子」，向同為「雙魚B的理科市長」請教城市治理的經驗。

請繼續往下閱讀...

鄭朝方表示，林右昌在基隆執政8年，讓市民找回城市光榮感，成為驕傲的基隆人，擺脫吊車尾命運，重返台灣的火車頭，其成功的城市治理經驗和不畏失敗的選戰經驗，激發了他，這次能親眼體驗基隆的成功典範，讓他相信，能將林右昌的治理精髓帶回新竹風城浪漫實現。

在體驗基隆的城市博覽會後，鄭朝方認為，基隆的海港文化及周邊景觀的重塑，值得竹北市借鏡。竹北市擁有豐富的水資源和親水景觀，例如新月沙灣、頭前溪、豆子埔溪、鳳山溪、東興圳等水域環境，都亟待進一步發揮優勢和大力整治，以符合市民的期待。

鄭朝方說，自己會透過此次的參訪經驗，在竹北市長的選舉過程中，發揮雙魚座B型的浪漫及務實兼具的特質，提出切合市民需求的建設願景，把年輕的竹北市翻轉成一座更具永續發展、文化涵養和便利性，並引領新竹縣大步邁進的火車頭城市。

鄭朝方團隊也轉述林右昌大力讚賞鄭朝方對於城市發展的理念；林右昌認為，從鄭朝方身上感受到強烈的文化人常以微觀細膩視角來看待人事物的特質，例如鄭提出的「24小時城市運動光廊」的訴求，必定能大大提升竹北市的城市美感和市民光榮感，他相信鄭當選竹北市長後，必定會是一位A級城市的A級市長。

鄭朝方（左2）今偕同新竹縣議員張珈源、何建樺、吳傳地（左3起3人）等觀摩「基隆市城市博覽會」，向同為「雙魚B的理科市長」林右昌（左1）請教城市治理的經驗。 （鄭朝方團隊提供）

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方（右）今應基隆市長林右昌（左）邀請，前往參加「基隆市城市博覽會」；相信同是雙魚座B型的自己當選竹北市長後，必定也能讓年輕的竹北市大步向前！（鄭朝方團隊提供）

鄭朝方（右3）今偕同新竹縣議員張珈源（左2）、何建樺（左1）、吳傳地（右1）等觀摩「基隆市城市博覽會」，向同為「雙魚B的理科市長」林右昌（中）請教城市治理的經驗。 （鄭朝方團隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法