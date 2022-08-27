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    競選總部成立、3千名支持者到場 無黨籍葉竹林猛批現任縣長賴峰偉

    無黨籍縣長候選人葉竹林，依循選戰慣例請出重光威靈殿池府王爺前往競選總部坐鎮。（記者劉禹慶攝）

    無黨籍縣長候選人葉竹林，依循選戰慣例請出重光威靈殿池府王爺前往競選總部坐鎮。（記者劉禹慶攝）

    2022/08/27 14:49

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以無黨籍身分參選下屆澎湖百里侯寶座的馬公市長葉竹林，今日成立競選總部，現場超過3000人支持力挺，展現「三腳督」的氣勢；葉也刻意將砲火集中在現任縣長賴峰偉，營造雙雄對決的企圖心，希望奪得最後棄保效應能脫穎而出。

    葉竹林一早就由重光威靈殿請出池府王爺前往競選總部坐鎮，希望延續以往選舉攻無不克、戰無不勝的傳統，現場湧入超過3000人前往搖旗吶喊，但以馬公市里長、社區理事長及代表為主，最大咖是議長劉陳昭玲，但因競選總部成立時間延宕，因另有行程先行離去，只有現場致意沒有登台。

    由於葉竹林沒有政黨奧援，因此致詞代表強調基層庶民，包含北辰市場攤商代表、幼兒園老師、馬公樂齡志工、馬公市里長聯誼會會長等。葉則將砲火鎖定尋求連任的現任國民黨籍縣長賴峰偉，認為賴陣營以菜園牡蠣殼問題抹黑馬公市公所，並且強調政治人物要有誠信，允諾選一屆縣長就是一屆，同時當選後也不會在縣長室偷偷錄影，箭箭射向賴峰偉。

    另外，葉竹林也提出政見牛肉，興建高科技焚化爐、興建馬公與西嶼之間跨海大橋、爭取設立最低稅負中心、全力推動綠能等，並將補助6歲以下小朋友健保費政策向上延伸到18歲，每人每個月都補助826元。同時65歲以上的長者，除了春節、重陽節的慰問金外，還要加發端午節慰問金，並減輕澎湖縣政府負債。

    葉竹林感謝牽手牽成，政治路上一路陪伴相隨。（記者劉禹慶攝）

    葉竹林感謝牽手牽成，政治路上一路陪伴相隨。（記者劉禹慶攝）

    葉竹林雖無政黨奧援，但卻能在縣長選戰呈現三腳督的強力競爭角色。（記者劉禹慶攝）

    葉竹林雖無政黨奧援，但卻能在縣長選戰呈現三腳督的強力競爭角色。（記者劉禹慶攝）

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