快打站長者熱昏送醫中市府稱假訊息 盧秀燕認發錯新聞

民進黨中市議員批市府竟說快打站有長輩昏倒是假消息，根本是公然說謊。（記者蘇金鳳攝）

2022/06/24 13:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市22至23日傳出有長輩身體不體昏倒，民進黨市議員周永鴻等人今天在市議會批明明就有人昏倒，新聞局的副發言人卻說是假消息，市府公然說謊，市長盧秀燕則在現場道歉，由於昨天是臨時的記者會，新聞局聽成是有人昏迷送醫，因此才說是假消息，是新聞局弄錯了，在打的過程中有人不舒服每一次打都有，她為新聞局發錯新聞稿表示道歉。

市府表示，昨（23）日線上記者會，針對快打站有無暈倒送醫事件提問，回應語意是針對「當場暈倒送醫通報」，也確實沒有此類通報。但若針對現場脫水、中暑以及送醫後證實乃因確診而不適等醫護處置，則確有此類個案，送醫者皆意識清醒，針對語意溝通造成落差再次致歉，昨天清水送醫是確診的長輩。

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台中市22日至23日進行65歲長輩施打第4劑疫苗，並設多處快打站，但因為長輩打的很踴躍，致使快打站難以消化，長輩排隊曬太陽引發關注，甚至傳出有長輩昏倒。

昨天在記者會上，市府副發言人謝佳蓁面對媒體詢問是否有「長輩昏倒」，表示並無人昏迷，外界指的是假消息，並發出新聞稿。

此舉引發民進黨市議員不滿，市議員周永鴻批，明明就有人昏倒，市府竟然說沒有人昏倒，還說是是假消息，市府的副發言人公然說謊。

市長盧秀燕解釋，新聞局的新聞稿是錯誤的，因為昨天的記者會以為詢問是昏迷，是新聞局弄錯了，是快打站有人不舒服，是新聞局弄錯了，因為在疫苗施打的的過程中都會有人不舒服，每一次都有，她為新聞局新聞稿發錯了表示道歉。

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