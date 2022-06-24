為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    快打站長者熱昏送醫中市府稱假訊息 盧秀燕認發錯新聞

    民進黨中市議員批市府竟說快打站有長輩昏倒是假消息，根本是公然說謊。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中市議員批市府竟說快打站有長輩昏倒是假消息，根本是公然說謊。（記者蘇金鳳攝）

    2022/06/24 13:32

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市22至23日傳出有長輩身體不體昏倒，民進黨市議員周永鴻等人今天在市議會批明明就有人昏倒，新聞局的副發言人卻說是假消息，市府公然說謊，市長盧秀燕則在現場道歉，由於昨天是臨時的記者會，新聞局聽成是有人昏迷送醫，因此才說是假消息，是新聞局弄錯了，在打的過程中有人不舒服每一次打都有，她為新聞局發錯新聞稿表示道歉。

    市府表示，昨（23）日線上記者會，針對快打站有無暈倒送醫事件提問，回應語意是針對「當場暈倒送醫通報」，也確實沒有此類通報。但若針對現場脫水、中暑以及送醫後證實乃因確診而不適等醫護處置，則確有此類個案，送醫者皆意識清醒，針對語意溝通造成落差再次致歉，昨天清水送醫是確診的長輩。

    台中市22日至23日進行65歲長輩施打第4劑疫苗，並設多處快打站，但因為長輩打的很踴躍，致使快打站難以消化，長輩排隊曬太陽引發關注，甚至傳出有長輩昏倒。

    昨天在記者會上，市府副發言人謝佳蓁面對媒體詢問是否有「長輩昏倒」，表示並無人昏迷，外界指的是假消息，並發出新聞稿。

    此舉引發民進黨市議員不滿，市議員周永鴻批，明明就有人昏倒，市府竟然說沒有人昏倒，還說是是假消息，市府的副發言人公然說謊。

    市長盧秀燕解釋，新聞局的新聞稿是錯誤的，因為昨天的記者會以為詢問是昏迷，是新聞局弄錯了，是快打站有人不舒服，是新聞局弄錯了，因為在疫苗施打的的過程中都會有人不舒服，每一次都有，她為新聞局新聞稿發錯了表示道歉。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄8歲童打第2劑莫德納疑心肌炎送醫 父質疑間隔時間過短
    2022/06/24 12:42

    高雄8歲童打第2劑莫德納疑心肌炎送醫 父質疑間隔時間過短
    這2天是關鍵！ 猴痘傳播速度過快 醫憂成下一個大魔王
    2022/06/24 12:30

    這2天是關鍵！ 猴痘傳播速度過快 醫憂成下一個大魔王

    不會崩盤了！全聯出手採購500公噸石斑
    兒血氧「無法測量」恩恩爸質疑救護疏漏 新北消防局：現場確實量不到
    2022/06/24 12:10

    兒血氧「無法測量」恩恩爸質疑救護疏漏 新北消防局：現場確實量不到
    國民黨智庫籲施打兒童疫苗 質疑政府政令廣告片竟未宣導
    2022/06/24 10:59

    國民黨智庫籲施打兒童疫苗 質疑政府政令廣告片竟未宣導

    醫師推薦8大保健食品 防新冠重症
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播