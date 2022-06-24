國民黨智庫籲施打兒童疫苗 質疑政府政令廣告片竟未宣導

國民黨智庫永續組召集人陳宜民指出，雖然現在都已經可以針對5歲以上兒童施打第2劑疫苗，但不論是針對5歲以上或5歲以下兒童，迄今都沒有看到任何一部鼓勵家長帶小孩打疫苗的宣導廣告片。（國民黨智庫提供）

2022/06/24 10:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日上午召開「兒童新冠疫苗的認識與挑戰」記者會，智庫永續組召集人陳宜民指出，雖然現在都已經可以針對5歲以上兒童施打第2劑疫苗，但不論是針對5歲以上或5歲以下兒童，迄今都沒有看到任何一部鼓勵家長帶小孩打疫苗的宣導廣告片，現在看到的廣告還是資深藝人陳淑芳建議打第4劑老人疫苗，政府應該善用資源才對。

陳宜民表示，如果7月下旬要針對5歲以下的小小孩施打疫苗，政府應該趕快拍攝政令宣導片，說明疫苗的好處，鼓勵家長帶孩子去打疫苗。

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國民黨智庫並質疑，美國FDA已於17日宣布批准莫德納、輝瑞6個月到5歲的幼嬰疫苗緊急許可（EUA），我國食藥署也同步發給這2款疫苗EUA，相對於通過幼嬰疫苗的神速，為何當初台灣允許輝瑞、莫德納2款5歲至11歲兒童疫苗取得EUA足足延遲半年之久？而且當初開放兒童疫苗初始只有莫德納而沒有BNT，未來幼兒疫苗政府應該充分採購給家長選擇。

陳宜民指出，台北市0至4歲兒童新冠盛行率15.19%，已經與成人比例相當，今年1月至今，0到9歲中重度以上個案的致死率為0.005%，而根據美國的研究，5至11歲兒童未打疫苗者感染Omicron的住院率，是打過疫苗者的2倍以上，因此建議家長要帶小孩去打疫苗。

中華民國防疫學會理事長王任賢則指出，新冠病毒在小孩子身上的症狀很輕，死亡率10萬分之5，要比成人低很多，如果施打疫苗，不良反應就是20%，不過，由於台灣兒童腦炎問題嚴重，所以疫苗必須施打，而且要打好、打滿。

王任賢表示，輝瑞BNT6個月至4歲兒童疫苗要打3劑，前2劑間隔為3週，第2劑後至少隔8週，再打第3劑，美國政府為因應公共衛生緊擊事件，以免疫橋接方式評估後，支持發給EUA。

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