國際支持酷刑受害者日前夕 人權會呼籲相關法案盡速通過

NPM訪視矯正學校上課情形。（人權會提供）

2022/06/24 10:38

〔記者吳書緯／台北報導〕聯合國大會為紀念1987年《禁止酷刑公約》生效的時刻，特別訂6月26日為「支持酷刑受害者國際日」；人權會今表示，台灣雖尚未將該公約國內法化，但人權會為杜絕不當對待，已先於2021年啟動國家防制酷刑機制（NPM）訪視試行計畫，預作準備，並期許相關草案，能夠儘早於立院審議通過，使人權會能發揮酷刑預防功能。

國家人權委員會今透過新聞稿指出，監察院長、人權會主委陳菊表示，本次NPM訪視試行計畫，雖遇疫情影響，但在調整工作方法及遵守相關防疫指引措施下，仍依計畫自去年8月起，陸續訪視法務部矯正署及衛生福利部所屬8家兒童及少年矯正及安置機構，總計訪談301人，並未因此停止預防酷刑和不人道待遇之工作。

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另外，人權會指出，為使訪視有統一檢核標準，事先依據兒少矯正機關及安置機構性質，結合各相關國際人權公約，設計系統性訪談問項，擬訂屬於台灣兒少矯正機關及安置機構的人權檢核清單。另為深度執行訪視任務，特別結合國內外專家學者及精神科醫師共同組成訪視團隊，進行實地訪視，分別查看所有拘禁或安置處所及其裝置與設施，並以抽訪方式，單獨訪談收容（安置）兒少及職員，以深入了解限制剝奪人身自由實際情況。

人權會只吃，全球目前已有172個國家加入批准禁止酷刑公約，期許「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約及其任擇議定書施行法」草案，能夠儘早在立法院審議通過，使人權會能發揮酷刑預防功能，杜絕各種形式的酷刑及其他虐待在台灣發生，與國際人權規範接軌，落實人權立國的理念。

NPM訪視矯正學校舍房環境。（人權會提供）

人權委員葉大華訪談矯正機關收容學生（人權會提供）

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