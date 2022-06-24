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    被栽贓？ 苗博雅海報被惡意撕下 張貼政大校門後移回原處

    苗博雅海報被惡意撕下改貼在政大校門。（圖擷取自劉宇臉書）

    苗博雅海報被惡意撕下改貼在政大校門。（圖擷取自劉宇臉書）

    2022/06/24 11:27

    〔即時新聞／綜合報導〕昨日下午有民眾向《PTT》名人網紅「四叉貓」（劉宇）投訴，台北市議員苗博雅張貼海報在政治大學的校門口上，經苗博雅了解後，才發現原本海報張貼在早餐店的柱子，結果被不知名人士撕下改貼在政大校門口。

    昨日社群平台《D Card》下午有篇標題為「政治『沒有』進入校園！」的文章 控訴台北市議員苗博雅在政治大學校門上張貼海報，有網友將該篇文章擷圖後在劉宇的貼文下留言投訴，劉宇也在該留言標註苗博雅臉書。

    苗博雅也在收到劉宇通知後，在今日凌晨1點抵達政大，並在臉書全程直播查明真相的過程，苗表示海報原本是貼在政大校門口旁的早餐店柱子上，而那張海報除了有破損外，還有用膠帶黏貼補強的痕跡，苗接著走到文章所指的政大校門口，發現海報已經不見了，而海報張貼的位置用膠張貼東西的痕跡。

    苗補充這張海報是完全合法張貼，因為早餐店店主欣賞苗博雅的理念，所以願意提供地方給苗張貼海報，海報原本也不是用透明膠帶黏貼的，基於以上的證據，苗表示她非常確定海報是被惡意移動到政大校門口，讓她被栽贓亂貼海報，苗在直播尾段強調會盡力找出是誰把她的海報撕下改貼在校門口，並向那個人詢問是否有被誰指使。

    劉宇也在臉書更新了該事件的後續，表示《D Card》的原PO聲稱只是剛好拍照的路人，並已經聯繫苗博雅願意配合調查，一起找出兇手。

    劉宇臉書貼文

    苗博雅直播影片

    劉宇臉書貼文。（圖擷取自劉宇臉書）

    劉宇臉書貼文。（圖擷取自劉宇臉書）

    有網友將文章擷圖後向劉宇投訴。（圖擷取自劉宇臉書）

    有網友將文章擷圖後向劉宇投訴。（圖擷取自劉宇臉書）

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