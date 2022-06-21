侯友宜稱「按中央指引」 苗博雅打臉嗆：醜態百出

新北市長侯友宜今日受訪表示「沒有延誤就醫」，對此台北市議員苗博雅（見圖）表示，她對侯的說法感到非常憤怒，並拿出各縣市救護車派遣SOP打臉。（資料照）

2022/06/21 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕中和2歲男童恩恩染疫過世案，它的報案、三方通話錄音檔今日被媒體完整曝光引發軒然大波，外界也質疑新北市「確診者要衛生單位同意才能派救護車」這套國獨步的機制導致延誤送醫，新北市長侯友宜今日受訪表示「沒有延誤就醫」，對此台北市議員苗博雅表示，她對侯的說法感到非常憤怒，並拿出各縣市救護車派遣SOP打臉。

苗博雅在臉書PO文表示，他以今年4月14日適用的台北市救護車派遣SOP為例，只要有「確診」、「快篩陽」、「居隔」與「居檢」，或「有發燒或呼吸道症狀且群聚」的資格，就可以直接派車，依照台北市的SOP，恩恩完全符合派救護車的資格，根本不需要衛生單位同意，台北市的SOP也和其他縣市一樣都是按照中央指引訂定，中央並沒有規定急重症一定要衛生單位同意才能派車。

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苗指出，如果恩恩在台北市，以他當時的情況來看SOP，就是會派車並「同步」聯繫衛生單位與醫院，確認好要將人送到哪，如果當下沒有床位，也會被送到急診，若出現緊急情況，會有合格救護、醫療人員幫忙救治。

苗表示若自己是新北市議員，會要求新北市政府解釋「為何訂定獨步全國的『緊急狀況仍需由衛生單位同意才能派車』的作業流程？誰拍板的？有沒有檢討過？」、「衛生單位太忙無法接電話嗎？那就不要規定『必須衛生單位同意出車』啊！」、「SOP規定衛生單位大權在握，又沒安排專線，沒有安排接線人力，消防單位明明有車卻不能派，讓孩子和媽媽在家孤立無援，直到意識不清、紫斑、抽搐。制定規則的市府高層，到底在想什麼？」

苗博雅在文末憤怒表示新北市府高官們，不該再把責任推往辛苦的基層消防、救護人員了，並指責「恩恩案幾十分鐘的拖延，完全是因為錯誤的SOP，導致政策殺人結果！拍板定案的高層不道歉就算了，竟百般阻撓家屬聽取真相錄音，拿基層做人肉盾牌、官府提告基層殺雞儆猴。這官場現形記，實在醜態百出！」

苗博雅臉書貼文

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苗博雅臉書貼文（圖擷取自苗博雅臉書）

苗博雅貼出台北市救護車派遣SOP。（圖擷取自苗博雅臉書）

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