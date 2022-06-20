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    轟柯被牽著鼻子走 苗博雅：大巨蛋不打職棒將淪「鴨蛋」

    台北市議員苗博雅今接受資深媒體人黃光芹專訪。（《震傳媒》提供）

    台北市議員苗博雅今接受資深媒體人黃光芹專訪。（《震傳媒》提供）

    2022/06/20 18:18

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北文化體育園區（大巨蛋）未來能否作為職棒及運動賽事場地備受關注，台北市議員苗博雅指出，「減少職棒、體育競技，增加演唱會，這就是遠雄的態度。」但市長柯文哲太多前後顛倒作法、讓步太多，以致目前已退無可退，批柯文哲被遠雄「牽著鼻子走」，若大巨蛋不能打職棒將淪「鴨蛋」成為市中心的巨型障礙物。

    苗博雅今接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，根據2020年版遠雄投資計畫書內容明確載明「大巨蛋不再規劃做為職棒場地使用」，且比較新舊版本的計畫書內，除取消職棒賽事、減少體育賽事外，反將演唱會場次從每年14檔增添為每年36檔，「減少職棒、體育競技，增加演唱會，這就是遠雄的態度。」

    苗博雅認為，柯文哲處理大巨蛋上有太多前後顛倒作法，未掌握每個步驟該做什麼法律動作，例如該上任時會採納廉政委員會建議和遠雄解約，北市府讓步太多，以致現在幾已退無可退。

    苗博雅表示，柯文哲現在被遠雄「牽著鼻子走」，但若大巨蛋不能打職棒，那蓋在市中心就只是個巨型障礙物，且原先規劃當作體育賽事被改為商業娛樂導向，巨蛋將淪為「鴨蛋」。

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