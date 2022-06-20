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    北市府網軍案》柯文哲護短 苗博雅轟陳智菡靠當「戰狼」升官發財

    台北市議員苗博雅今接受資深媒體人黃光芹專訪。（《震傳媒》提供）

    台北市議員苗博雅今接受資深媒體人黃光芹專訪。（《震傳媒》提供）

    2022/06/20 18:36

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員苗博雅緊追台北市政府疑似網軍爭議，今接受網路節目專訪時表示，現已要求台北市政風處、人事處、資訊局於7月5日針對市府各單位瀏覽外網異常流量提出報告，並質疑市長柯文哲對此案護短，更將議員監督陰謀論、想鬥倒議員，更批北市府發言人陳智菡如「戰狼」，雖因此得以升官發財，但卻讓市府頻頻扣分。

    苗博雅今（20日）接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，近期台北市府被網友揭發疑似網軍疑雲，其中多名市府員工於網路上自導自演、上班時間透過PTT發文，甚至擁有多組帳號，然而從台北市府兩度自行調查內容，均無任何更新資料。

    苗博雅指出，台北市府始終迴避各帳號明顯的關聯性，且儘管柯文哲稱公務員有言論自由，但上班時間就不該尚PTT，議會雖已要求政風處、人事處、資訊局調查市府各單位瀏覽外網異常流量提出報告，然苗博雅仍質疑柯文哲對網軍案態度消極、護短，更將議員監督陰謀論，試圖鬥倒議員。

    苗博雅點名陳智菡行事風格就如「戰狼」，因此受柯文哲青睞得以升官發財，然而這種現象對於市府、市政都是扣分行為。

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