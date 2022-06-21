柯文哲卸任只留100多億「祖產」 苗博雅轟：下屆市長財政難為

台北市議員苗博雅痛批台北市長柯文哲高喊的財政健全「只想到自己」，恐讓下屆市長陷入財政週轉空間小、舉債又高利息的困境。（記者鄭名翔攝）

2022/06/21 16:34

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲自豪任內不舉債，但屢被議員質疑花費太多「祖產」，使得卸任後恐留下寥寥無幾的歲計賸餘給下屆市長；北市議員苗博雅今再指出，依照主計處預估今年度將有100多億的歲計賸餘，相較過去歷任市長卸任時留下250餘億相去甚遠，痛批柯文哲高喊的財政健全「只想到自己」，恐讓下屆市長陷入財政周轉空間小、舉債又高利息的困境。

北市主計處長鄭瑞城受訪時表示，柯文哲任內主張不舉債、免去利息開銷，以移用歲計賸餘予以還清高額的勞健保費爭議款、大規模興建社宅、進行市場改建等，這些政績都是市民有目共睹，財政規劃政策方向均是見仁見智，並無對錯問題。

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台北市議員財政建設委員會今審查地方總決算，鄭瑞城答詢時指出，因後續尚有第二次追加減預算及明年度預算編列等，暫無法精算計算今年柯文哲卸任後的歲計賸餘金額，但按往年均約有100億元，若無大幅變動，推估今年也會有100億元以上的歲計賸餘。

苗博雅指出，過去歷任前市長陳水扁、馬英九、郝龍斌等均留給下任市長約有250億元的歲計賸餘，然柯文哲卻僅留100多億「祖產」，也無其他生財管道，使得下屆市長恐面臨現金存款不足、通貨膨脹、升息循環的高利息問題。

苗博雅批，柯文哲高喊的財政健全「只想到自己」，一心想留下不舉債、還債市長的美名，卻限縮下任市長的財政週轉空間，未來在歲計賸餘不足情況下，北市推動建設、因應通膨等，只能設法舉債並面臨高利息困境，「是非對錯給市民評斷」，但要求柯文哲應對下任市長有負責任的安排。

鄭瑞城則坦言，當前歲計賸餘還會納入大型工程案的物價調整費用，中央也未鬆口是否予以補貼，恐將再有龐大支出，且中央明年也不再補助北市軍公教員工的調整待遇支出，使得今年度結算歲計賸餘恐不樂觀，但強調柯文哲任內不舉債、以現有「存款」支應眾多建設等，財政政策方向屬見仁見智，並無對錯之分。

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