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    基隆大麥、漢堡王撤出 蔡適應協助商家申請補助、謝國樑說要創造就業機會

    立委蔡適應（右）表示，持續協助餐飲業申請行銷補助，疫情趨緩觀光和餐飲能活絡起來。（記者盧賢秀攝）

    立委蔡適應（右）表示，持續協助餐飲業申請行銷補助，疫情趨緩觀光和餐飲能活絡起來。（記者盧賢秀攝）

    2022/06/18 17:13

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕繼基隆「大麥」麥當勞愛三店5月29日結束營業後，信一路的漢堡王中正店將在19日結束營業，2間知名餐飲品牌相繼撤店，基隆市立委蔡適應表示，他的服務處協助餐飲業者申請中央行銷補助，疫情趨緩後希望基隆觀光和餐飲可以活絡起來；國民黨基隆市長參選人謝國樑表示，擔心基隆整體消費力下滑，除了紓困方案外，他將創造更多的就業機會，基隆整體經濟發展才能正向循環。

    蔡適應說，經濟部所推動的餐飲業者行銷補助，他的服務處已有上百間店家前來洽詢，至6月15日已協助67家業者申請。行政院也同意經濟部延長該補助方案至6月30日。

    蔡適應表示，基隆市的餐飲業者受到疫情的影響甚鉅，業者對於線上申請的系統不是很了解，他的服務處協助商家申請，透過政府的政策面和辦理城市博覽會期間，振興在地的餐飲業者，而且行銷方案達標後，每個店家將可領取2或10萬不等補助金，他期盼在疫情開始趨緩後，基隆的觀光、餐飲可以再次活絡起來。

    謝國樑指出，不論是小吃攤商與其他產業都受到疫情影響，尤其基隆引以為傲的小吃，廟口商圈人潮也不如以往，攤商們的租金成本卻持續增加，許多店家也無法經營下去。

    謝國樑表示，這幾家國際連鎖品牌撤店，對基隆是一個警訊，他提出2點建議，除了小吃攤商店家持續進行紓困補助，讓攤商店家能夠度過疫情的難關；最重要的是基隆要創造更多在地就業機會，民眾收入增加，消費力提升，基隆整體經濟發展才能正向循環，讓這些國際品牌能願意重新進入基隆。

    國民黨基隆市長參選人謝國樑（中）表示，除了持續紓困外，要創造更多就業機會，整體經濟才會正向發展。（謝國樑提供）

    國民黨基隆市長參選人謝國樑（中）表示，除了持續紓困外，要創造更多就業機會，整體經濟才會正向發展。（謝國樑提供）

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