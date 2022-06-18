藍營竹市提名添變數 鄭正鈐鬆口承擔被質疑「中途落跑」

鄭正鈐認為民眾會用最理性態度來看，而不是單純貼標籤，否則基隆到屏東都是立委換跑道，全國都變落跑。（資料照）

2022/06/18 11:03

〔記者王千豪／台北報導〕新竹市長一戰備受外界關注，民進黨已完成整合，現任新竹市副市長沈慧虹出線幾成定局。國民黨人選至今仍未明朗，儘管地方早有共識，推黨籍市議員林耕仁出線，但黨中央遲遲未正面回應。如今，新竹市國民黨立委鄭正鈐也鬆口，如獲黨徵召將承擔，不僅增添藍營提名變數，也引發地方不滿。

昨日鄭正鈐支持者在紙媒刊登廣告，盼鄭正鈐能拋開各種束縛及顧慮，勇敢地站出來承擔重擔，此舉震撼新竹地方，被視為有意爭取提名的起手式。傳出新竹市議長許修睿認為，立委一屆任期沒做滿，中途落跑不應該，直言若黨中央最後提名鄭正鈐，他不會輔選。

請繼續往下閱讀...

鄭正鈐今日出席立法院國民黨團記者會，會後接受現場媒體訪問指出，這次從基隆到屏東，都是立委轉換跑道，那立委都變成落跑？鄭正鈐強調，這是台灣政治結構制度，認為民眾會用最理性態度來看，而不是單純貼標籤，否則基隆到屏東都是立委換跑道，全國都變落跑。

針對許修睿不輔選一說，鄭正鈐坦言，「這要面對，但我也還沒出線，提誰中央決定，我們盡最大努力輔選」。

對於民進黨預計提名沈慧虹，鄭正鈐表示，她有她的經歷，每個候選人都有優點跟弱勢，沈有經驗，但市民買不買單要看結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法