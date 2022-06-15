時力提名陳薇仲參選基隆市長 詹智鈞出戰屏東縣長

時代力量基隆市長參選人陳薇仲。（記者張嘉明攝）

2022/06/15 11:39

〔記者楊丞彧／台北報導〕今年地方選舉將在11月26日登場，時代力量也全力搶攻縣市長寶座，繼日前苗栗縣長提名苗栗縣議員宋國鼎後，今（15日）宣布提名基隆市議員陳薇仲參選基隆市長、屏東縣黨部主委詹智鈞參選屏東縣長，力拚台灣頭跟台灣尾插旗。

時代力量立委、黨主席陳椒華表示，時代力量在立法院的努力成績有目共睹，這次地方選舉盼在縣市長層級的選舉展現企圖心，讓努力讓更多人看見。

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陳薇仲表示，4年前成為市議員之前，她也跟7萬多基隆市民一樣，每天過著往返台北的通勤族生活長達10年，也跟18多萬基隆市勞工一樣，領著比全國薪資中位數還低的薪水。過去30年基隆市政治長期由藍綠兩大黨盤據著，盤根錯節的政治體系佔據著政治的話語權，卻沒辦法讓更多市民的聲音進到市政府裡。她強調，宣布參選基隆市長，希望以市民的觀點、青年的聲音，打造更好的基隆。

詹智鈞指出，屏東有33個鄉鎮市，擁有美麗的珍貴資源，但被很多外來的事物所玷汙，像是樂樂養雞場，或是外來的光電廠商，都讓屏東的原始氣息受到很多人為的污染，屏東縣人口一直在減少，是因為屏東地方政府的管理出了問題。他相信，屏東絕對不是「站尾包衰」，希望屏東縣民給屏東一個機會。

時代力量屏東縣長參選人詹智鈞。（記者張嘉明攝）

時代力量15日舉行「2022縣市首長提名記者會」，宣布陳薇仲（前排右二）與詹智鈞（前排左一）為基隆市長與屏東縣長參選人。（記者張嘉明攝）

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