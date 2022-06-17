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    吳淑珍染疫狀況改善 阿扁報喜：下週可望出院

    阿扁6月14日穿著防護衣，陪同太太到高雄長庚。（取自陳水扁新勇哥物語臉書粉專）

    阿扁6月14日穿著防護衣，陪同太太到高雄長庚。（取自陳水扁新勇哥物語臉書粉專）

    2022/06/17 23:35

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統陳水扁夫人吳淑珍10日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），血氧濃度一度掉到92、91，14日住進高雄長庚，陳水扁今晚報喜說，扁嫂的症狀已有明顯改善並進步，可望下週出院

    吳淑珍是脊椎損傷患者，抵抗力較差，染疫後一度血氧濃度掉到92、91，而且她腹肌沒辦法使力，導致有痰咳不出來。阿扁之前擔憂說，吳淑珍整個人「好像風中殘燭即將熄滅」，他拜託醫護人員到家裡，施打安命活源注射液。

    在高雄市長陳其邁建議下，吳淑珍14日住進高雄長庚，阿扁今晚發文說，感謝高雄長庚醫院院長王植熙、副院長林孟志、榮譽副院長陳順勝等人的觀照與治療，扁嫂從住院之初的危急，到目前的穩定，症狀已有明顯改善並進步。

    阿扁說，6月14日他穿著防護衣，陪太太到高雄長庚病房後，隨即離開返家。「多日來只能透過手機視訊通話，內心的焦慮隨著太太聲量大小而起伏」。

    阿扁透露，講電話的長短，顯示病情變化寫在臉上，有時候等了一整天，說不到一分鐘的話。他說，很欣慰在高雄長庚醫療團隊的悉心照護下，如果一切順利，扁嫂可望在下個禮拜出院，謝謝所有關心扁嫂的好朋友！

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