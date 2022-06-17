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    檢察官「二專生」入圍名單出爐 結訓期別從35期到50期

    法務部檢察官人事審議委員會通過15名二專生入圍名單。（記者吳政峰攝）

    法務部檢察官人事審議委員會通過15名二專生入圍名單。（記者吳政峰攝）

    2022/06/17 15:33

    〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官人事審議委員會17日討論一審檢察官調二審辦事（職期2年，俗稱二專生）人事議案，通過15名入圍名單，候選者的司法官學院結訓期別從35期到50期不等，顯見檢審委員除了希望年輕一輩檢察官上二審歷練、以利2年後回一審競選主任以外，也有意讓相對資深的一審檢察官有向上進步的空間。

    法務部今年禁止一審主任報名二專生遴選，目的就是希望把這些機會留給沒當過主任的基層，讓他們上二審歷練2年之後，返回一審辦案時視野更宏觀、閱歷更豐富，對於日後參選主任，獲得青睞的機會較高。

    此外，檢察界目前有許多資深檢察官已超過當主任的期別，俗稱「過站」，在看不到未來、沒有進步誘因的情況下，這批人自覺升遷無望，很容易失去信心，無積極辦案的動機。因此，二專生的另一個目的，就是替這些相對資深的檢察官開啟另一扇窗，讓他們重新點燃努力辦案的驅動引擎，活絡人事。

    檢審會共有17名委員，其中9名由檢察官投票選出的民選委員已於16日自行投票舉薦出15人入圍二專生，這份名單17日送交正式檢審會討論，由於民選的人數過半，經過投票後如擬通過，其中最資深的是桃園地檢署檢察官蔡孟利，最資淺的是台中地檢署檢察官林思蘋，顯見檢審委員已兼顧資深與資淺的需求。入圍名單將轉呈法務部長蔡清祥從中遴定最終10人出任，名單定24日公布。

    檢審會通過的15人名單分為蔡孟利（35期）、盧駿道（37期）、王碧霞（38期）、劉海倫（38期）、高嘉惠（38期）、黃兆揚（39期）、黃紋綦（41期）、黃逸帆（43期）、陳俊宏（43期）、曹哲寧（44期）、陳振義（44期）、張富鈞（46期）、王元郁（46期）、施昱廷（46期）、林思蘋（50期）。

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