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    檢審民選委員16日開會前會 舉薦15檢察官出任「二專生」

    法務部檢察官人事審議委員會將於17日討論二專生議案。（記者吳政峰攝）

    法務部檢察官人事審議委員會將於17日討論二專生議案。（記者吳政峰攝）

    2022/06/16 17:58

    〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官人事審議委員會預定17日開會討論一審檢察官調二審辦事（俗稱二專生）的人事案，其中由全國各檢察官選出來的9位民選委員16日召開「會前會」，先內部投票選出15名舉薦名單，再送交17日的正式檢審會審議，由於民選委員人數過半，這份名如擬通過的機率極高。

    檢審會共有17名委員，其中9人為民選，依照慣例，9人會在人事議案的前一天召開會前會，自行推選出心目中的人選。16日的會前會經過三輪投票，委員決定共同推舉15人，入圍者的司法官訓練所期別從35期到50期不等，顯見委員們考量的不只給年輕人機會，也讓「過站」的中生代有機會上二審歷練。

    這份名單將交17日的正式檢審會審議，若無意外，其他8位官派委員通常會尊重9位民選委員所提出的入圍名單。一旦審議通過，將交法務部長蔡清祥依照能力、資歷、經歷、品操、敬業精神、辦案成績等指標，從中選出10人，並於24日送回檢審會追認通過。

    9位民選委員定共同推薦15人名單分為蔡孟利（35期）、盧駿道（37期）、王碧霞（38期）、劉海倫（38期）、高嘉惠（38期）、黃兆揚（39期）、黃紋綦（41期）、黃逸帆（43期）、陳俊宏（43期）、曹哲寧（44期）、陳振義（44期）、張富鈞（46期）、王元郁（46期）、施昱廷（46期）、林思蘋（50期）。

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