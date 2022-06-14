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    心裡好委屈！挨精障人士拿傘攻擊 檢察官回「她也很可憐」

    一名網友上網抱怨自己遭一位精障女子用雨傘攻擊。雨傘示意圖，與本文無關。（圖翻攝自爆怨公社）。（資料照，記者江志雄攝）

    一名網友上網抱怨自己遭一位精障女子用雨傘攻擊。雨傘示意圖，與本文無關。（圖翻攝自爆怨公社）。（資料照，記者江志雄攝）

    2022/06/14 23:10

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣社會相當溫暖，對身心障礙人士的照顧越來越完善，有些做法卻未必每個人都能理解；有網友抱怨被一位精神障礙女子盯上，莫名被對方拿雨傘追打，事發後決定提告，沒想到檢察官卻說「她也很可憐」，讓原PO覺得好委屈。

    原PO在爆怨公社發文，自稱有次帶孩子去診所，疑似不慎擦撞到一名女子，沒注意就直接走進診所，那名女子卻馬上追上來，怒斥她插隊、撞人，原PO得知孩子熟悉的醫生下午才開放門診，便決定先將孩子送回車上，回頭再解釋誤會，不過對方持續緊盯叨唸。

    原PO正要解釋時，對方卻突然打開手中的雨傘，用傘面將原PO逼至牆邊，再收傘攻擊，讓原PO嚇得跑進診所求助，不過手臂已被刺出數個傷口，她也補充，連眼睛也差一點被刺到。

    警察隨後到場，但透露這名女子有精神障礙，也是重點關注對象，似乎暗示很難告得成，但原PO認為如果真有精神障礙也該強制就醫，還是堅持提告。當她將這想法告知檢察官，沒想到檢察官卻回「這種人的家庭通常是很可憐，不是可以好好就醫的」。

    原PO深深覺得委屈，崩潰發文說「我沒辦法處理這位精障人士那我就躲開就好，但誰來教教我要怎麼遠離這些人啊」？

    貼文一出，引發網友熱烈討論，不少人同情原PO遭遇「這是縱容不是包容」、「妳這真的很委屈」、「至少小孩沒受傷就好」；也有網友提醒原PO，也許可以考慮隨身攜帶辣椒水防身，遇到類似狀況至少可以保護自己及小孩的安全。

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