為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔡英文：打造無人機國家隊、完備國防產業供應鏈

    民進黨主席、總統蔡英文今天表示，8月「無人機AI創新應用研發中心」將在嘉義正式掛牌，打造無人機國家隊，完備國防產業供應鏈。（記者廖振輝攝）

    民進黨主席、總統蔡英文今天表示，8月「無人機AI創新應用研發中心」將在嘉義正式掛牌，打造無人機國家隊，完備國防產業供應鏈。（記者廖振輝攝）

    2022/06/15 16:48

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中常會今邀請經緯航太科技董事長羅正方以「台灣無人機產業的戰略發展新局與關鍵契機」為題進行專案報告，根據發言人謝佩芬轉述，民進黨主席、總統蔡英文對此表示，8月「無人機AI創新應用研發中心」將在嘉義正式掛牌，打造無人機國家隊，完備國防產業供應鏈。

    蔡英文表示，烏俄戰爭中，無人機扮演烏克蘭發揮不對稱戰力的重要角色。這幾年來，台灣不斷提升國防自主及不對稱作戰能力，國機國造、潛艦國造都是重要的成果，其中國機國造的部分就包含無人機。

    蔡英文指出，今年8月「無人機AI創新應用研發中心」將在嘉義正式掛牌，除了打造無人機國家隊，完備國防產業供應鏈，也將結合周邊園區，形成新的產業聚落，帶動地方經濟成長，也創造就業機會。

    蔡英文提及，無人機也廣泛運用在農業、災害救助中，也規劃將無人機投入偏鄉山區的物流作業。透過政府協力整合發展，積極拓展無人機的應用層面，加速達成軍民兩用科技發展目標。

    蔡英文表示，未來在軍民整合的國防及戰略核心產業上，政府必須扮演領頭羊的角色，提升企業參與研發的動力，帶動民間相關產業發展，達到國防經濟加乘效益，鞏固台灣在全球經濟新趨勢的關鍵地位。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無人機送包裹等了10年 亞馬遜年底前開跑
    2022/06/14 16:11

    無人機送包裹等了10年 亞馬遜年底前開跑
    烏軍又擊落俄軍Su-34戰機！ 最新戰果統計出爐
    2022/06/13 22:23

    烏軍又擊落俄軍Su-34戰機！ 最新戰果統計出爐

    來路不明酒類恐害命 選酒選認證 品質有保證
    女法官審蔡英文論文案慘成砲灰 彭文正越洋視訊送她這5字
    2022/06/10 17:41

    女法官審蔡英文論文案慘成砲灰 彭文正越洋視訊送她這5字
    蔡總統接地氣 戴著斗笠在田邊操作無人機
    2019/05/31 13:07

    蔡總統接地氣 戴著斗笠在田邊操作無人機

    寶雅換購一折起 德國餐具升級居家質感
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播