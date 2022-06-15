蔡英文：打造無人機國家隊、完備國防產業供應鏈

民進黨主席、總統蔡英文今天表示，8月「無人機AI創新應用研發中心」將在嘉義正式掛牌，打造無人機國家隊，完備國防產業供應鏈。（記者廖振輝攝）

2022/06/15 16:48

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中常會今邀請經緯航太科技董事長羅正方以「台灣無人機產業的戰略發展新局與關鍵契機」為題進行專案報告，根據發言人謝佩芬轉述，民進黨主席、總統蔡英文對此表示，8月「無人機AI創新應用研發中心」將在嘉義正式掛牌，打造無人機國家隊，完備國防產業供應鏈。

蔡英文表示，烏俄戰爭中，無人機扮演烏克蘭發揮不對稱戰力的重要角色。這幾年來，台灣不斷提升國防自主及不對稱作戰能力，國機國造、潛艦國造都是重要的成果，其中國機國造的部分就包含無人機。

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蔡英文指出，今年8月「無人機AI創新應用研發中心」將在嘉義正式掛牌，除了打造無人機國家隊，完備國防產業供應鏈，也將結合周邊園區，形成新的產業聚落，帶動地方經濟成長，也創造就業機會。

蔡英文提及，無人機也廣泛運用在農業、災害救助中，也規劃將無人機投入偏鄉山區的物流作業。透過政府協力整合發展，積極拓展無人機的應用層面，加速達成軍民兩用科技發展目標。

蔡英文表示，未來在軍民整合的國防及戰略核心產業上，政府必須扮演領頭羊的角色，提升企業參與研發的動力，帶動民間相關產業發展，達到國防經濟加乘效益，鞏固台灣在全球經濟新趨勢的關鍵地位。

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