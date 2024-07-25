接機盧秀燕挨批群龍無首 中市府「闢謠梗圖」又被轟3大邏輯死亡

中市副市長鄭照新（左）及消防局長孫福佑（右）前往接機盧秀燕，被外界批是作秀，任令台中市災害應變中心「群龍無首」。（市府提供）

2024/07/25 16:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕凱米颱風來襲前訪美，又臨時決定折返，昨晨副市長鄭照新及消防局長均前往接機，被批群龍無首。市府今天大動作澄清，並把相關質疑指為謠言。市議員周永鴻抨擊盧市府有3大「邏輯死亡」，為決策錯誤硬拗；陳俞融、陳淑華也痛批盧是「搞大官出巡排場」，忽視民瘼。

盧秀燕22日晚間赴美西展開為期10天訪問行程，23日落地後決定取消行程折返，颱風假決策又大轉彎，被質疑是作秀。對此，民進黨政策會執行長王義川在社群平台發文指出，台中市災害應變中心23日一級開設，結果一級開設的指揮官副市長鄭照新和副指揮官消防局長孫福佑冒著連夜風雨，24日清晨趕抵桃園機場接機，「此時的應變中心呢？群龍無首」。

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中市府今天大傳「闢謠梗圖」，指網傳台中市颱風應變中心群龍無首是不實消息，澄清災害應變中心一級開設時由副市長、秘書長、副秘書長分別以8小時輪值進駐方式擔任指揮官，7月24日0時至8時輪值進駐應變中心指揮官為市府副秘書長張大春，附註散布災害不實訊息者，恐涉《災害防救法》，可能被處以3年以下有期徒刑、拘役或1百萬元以下罰金。

周永鴻表示，市府稱張大春當時在應變中心，但盧秀燕抵台前，應變中心指揮官是副市長鄭照新，身為市長的盧秀燕為要親自指揮坐鎮而趕回台灣，卻讓鄭照離開台中市去接機；消防局長孫福佑身為台中市消防救災體系的總指揮，也離開應變中心接機，另外盧說在飛機已透過WiFi與市府團隊會議，為何抵台後不能在車上用手機跟副市長開會聽取匯報？都非常不合理。

周永鴻強調，盧秀燕應該跟市民解釋的是，颱風本來就是「可預期的」，為何還堅持先飛出去再飛回來？「這才是關鍵問題」，不要再為錯誤決策硬拗了。

市議員陳淑華、陳俞融也批鄭照新為了接機盧秀燕，模糊質疑指應變中心的輪班制，重點是根本不需要在颱風來襲時把責任放一邊不管，跑去機場接機，而且盧抵台就要趕回台中和市民家人在一起，副市長、消防局長有什麼理由離開台中？

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