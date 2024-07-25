颱風離台後是否再訪美？ 盧秀燕：有在思考

黃國榮帶團造訪微軟美球總部，與微軟全球公共事務群政府解決方案事業部總經理寇克亞瑟見面。（圖由市府提供）

2024/07/25 16:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕原訂22日到31日訪美10天，在凱米颱風來襲前赴美，又臨時搭機折返坐鎮台中，訪問重任交託副市長黃國榮領軍，由於凱米暴風圈將在今晚至午夜離開台灣陸地，是否再到美國繼續訪美行程？盧秀燕今天災害應變會議後受訪表示，「有在思考！」還是看颱風為主，怎樣決定再告訴大家，市府也在今天公布訪美團造訪微軟在西雅圖的全球總部，並參訪西雅圖中央圖書館參，及拜會西雅圖副市長黃祖成。

中市府訪美團首站西雅圖造訪微軟全球總部，黃國榮與微軟全球公共事務群政府解決方案事業部總經理寇克亞瑟（Kirk Arthur）相見歡，黃表示，微軟作為全球AI領導廠商之一，與OpenAI等全球優秀伙伴合作期待市府繼續深化與微軟的合作。

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黃國榮此次參訪由寇克亞瑟與台灣微軟首席技術長花凱龍 （Kai Hua）接待，詳細介紹其AI服務在全球公部門的成功案例，包括Copilot AI助理、Azure OpenAI生成式AI開發平台及Azure雲端運算等服務。

黃國榮指出，市府致力於推動智慧城市發展，結合產官學研協攜手科技大廠，如中市府與微軟公司是長久且穩固的合作夥伴，市府多項重要系統服務，如台中通APP、台中市疫苗預約系統等，均使用微軟提供的雲端運算支援，為台中善用AI優化市政服務打下良好基礎。

台灣微軟首席技術長花凱龍也說，隨著AI運用越來越成熟，台中許多中小企業及公部門也有相關需求，期待微軟能提供技術支援服務，讓工作效能更加提升，對此，黃國榮表示，期待市府繼續深化與微軟的合作，加速推動AI技術在市政服務中的應用，提升政府效能。

另外黃國榮也率團前往西雅圖中央圖書館參訪，由館長Tom Fay親自接待並說明圖書館永續設計與社區服務特色，雙方對話交流外，也進行實地導覽，由於西雅圖中央圖書館是西雅圖公立圖書館系統的旗艦館，內部規劃與外觀設計均世界知名，黃國榮說，明年完工的台中綠美圖也是知名國際建築師所設計，希望互相學習交流，也邀請館長來台中參加綠美圖開館後的系列活動或研討會擔任講座。

黃國榮也拜會西雅圖副市長黃祖成（Greg Wong），雙方針對經濟產業、教育文化及永續環境等議題熱烈交流，盼借鏡西雅圖成功經驗，提升台中國際競爭力。

台灣微軟首席技術長花凱龍說，隨著AI運用越來越成熟，台中許多中小企業及公部門也有相關需求，期待微軟能提供技術支援服務。（圖由市府提供）

黃國榮帶團造訪微軟美球總部。（圖由市府提供）

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