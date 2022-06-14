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    張亞中批朱立倫沒有國際關係思維 「九二共識」是兩岸同屬一中、共同謀求統一

    孫文學校總校長張亞中。（資料照）

    孫文學校總校長張亞中。（資料照）

    2022/06/14 09:20

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前在美國宣稱「九二共識」是「沒有共識的共識」，並澄清國民黨親美不親中，引發議論，孫文學校總校長張亞中今日上午接受廣播專訪時批評，朱立倫以親不親來形容對外關係，這是沒有國際關係的思維，而「九二共識」是當年兩岸之間的相互理解，兩岸同屬一中、共同謀求統一，這是雙方的共同共識，沒有共識的部分只有一個中國是否要做各自表述，因此怎麼會是「沒有共識的共識」呢？

    張亞中表示，他過去長期從事外交工作，朱立倫所謂的親美不親中，與他對外交工作的理解完全不同，國父孫中山曾說要聯合世界上以平等待我之民族，同時基於四海之內皆兄弟，外交關係本來就沒有什麼親不親的問題，美國有平等對待台灣嗎？印太戰略不讓台灣加入，要買什麼武器，台灣也沒有自主權，還要台灣人吃萊豬！

    張亞中還說，朱立倫所謂親美就是親民主與自由，日本是民主國家，但在釣魚台問題上對台灣不平等，沙烏地阿拉伯不是民主國家，但當年捐贈台灣興建公路，另外像伊朗，如果也願意平等待與我，我們都應該交往。

    他批評朱立倫，用親不親來形容對外關係，完全沒有國際關係的思維，其他國家是否民主、自由，根本不是我們要不要親的關鍵，是否願意平等對待，才是重點。

    張亞中強調，在所有對外關係中，兩岸關係涉及安全，是所有對外關係的基礎，重於其他的對外關係，當然應該好好呵護。

    張亞中指出，在「九二共識」中，兩岸同屬一中、共同謀求統一，當然就是共識，唯一沒有共識的部分，則是對於一個中國是否要各自表述，所以「九二共識」怎麼會是「沒有共識的共識」呢？

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