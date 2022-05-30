張亞中：高雄要選贏的機率非常非常非常困難

張亞中（左）拜會高師大校長吳連賞（右）。（擷取自張亞中【孫文學校】臉書粉專）

2022/05/30 09:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕孫文學校總校長張亞中最近勤走高雄，國民黨高雄市黨部也將他列為市長人選名單，提報給黨中央；對此，張亞中昨晚接受風導YouTube直播訪問時坦承「高雄要選贏的機率，非常非常非常困難!」，他的態度是不爭、隨喜，如果黨中央找不到人，願意讓他選高雄，他對於高雄選舉已有全盤思考。

孫亞中說，這1個多月來，他每週四、五都在高雄，拜訪里長、協會、工商團體、宗教團體，已經跑了2、30個單位，採小型座談方式，主要透過孫文讀書會的牽線，未來不管選不選高雄市長，都是很難得的因緣。

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孫亞中表示，他的志業是救黨救國救兩岸，有人希望他選台北、桃園，因為這兩個地方機會蠻大的；還有人希望他到新竹選，因為黨主席選舉時，他在新竹得票率比朱立倫還高；但最多人因為看到高雄沒有人選，希望他考慮一下。

他說，2、3個月前，就有高雄漁業、船運、農業的企業界人士找他，他的主張是成功不必在我，如果有更好人選，他都非常高興。但假如真的沒人，大家又覺得他對今年選舉有幫助、對高雄有幫助，那麼他會考慮為高雄奉獻。

目前高雄的國民黨支持者感到焦慮，張亞中強調他的態度是「不爭、隨喜」 如果有更好人選，他都樂於接受，如果黨中央找不到人，願意讓他選高雄，他對於高雄選舉已有全盤思考，包括青年、住房、經濟發展、高雄港變得更好、高雄成為台灣發展的模範市等，他都有全盤規劃了。

張亞中也坦言，參選高雄市長不是他的人生規劃，不會像桃園爭成那樣子，「高雄要選贏的機率，非常非常非常困難!」 對於黨中央的提名人選，他認為最重要的是高雄市民能不能接受、市議員能不能接受。

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