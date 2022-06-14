高雄市議員假投票排名最前面 張亞中：但黨中央至今沒聯繫我

孫文學校校長張亞中。（資料照）

2022/06/14 08:46

〔記者施曉光／台北報導〕考慮參選高雄市長的孫文學校總校長張亞中今日上午接受廣播節目專訪指出，國民黨秘書長黃健庭上週到高雄市議會討論高雄市長選舉時，絕大部分過程都在討論他的參選，有好幾位市議員支持他，而且當天會中的假投票，他排名在最前面，但黨中央迄今依然沒有徵詢他，如果黨內認為他還是個咖，早就應該來找他，但到目前為止都沒與他聯繫，就連一通電話都沒有。

對於主持人詢問，本週四高雄市的地方企業界會有一場勸進大會，是否可能在當天宣布參選？張亞中指出，當天會有高雄市100位企業界支持他參選高雄市長，但當天他不會主動宣布參選，如果國民黨願意徵召他，他絕不畏戰，但他也不會主動去爭，以避免黨內再次發生不愉快的情形。

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張亞中並批評，國民黨提名縣市長、總統候選人，以全民調的方式決定，黨員完全無法置喙，這是全世界最荒唐的事情，黨員應該在初選中有發言權，參選人先舉行政策辯論，然後再以民調、黨員投票佔各半比例的方式，決定最後人選。

張亞中還說，如果他擔任國民黨主席，去年就會先找出高雄市長人選，例如張善政、前高雄市副市長李四川等人，他會聘請他們擔任副主席，準備參選事宜，如果是要找在地人選，像高雄市議員黃柏霖等議員也很優秀，黨中央就應該承諾如果拿下40%的選票，黨中央要保證其不分區立委職位。

張亞中分析，高雄市就像民進黨的心臟，國民黨可以做為牽制民進黨的地區，甚至能影響綠營全台選情，只要這場選戰在高雄打得很精彩，會是國民黨成本最低，效率卻最高的一場選戰。

主持人詢問，如果今年選舉結果未達朱立倫承諾的目標，朱是否應該下台負責？張亞中說，朱立倫已經是60歲以上的人，此事關乎朱的人格，以及國民黨能否被信賴，他當然尊重朱的決定，但相信社會自有評價，如果最後朱請辭，他做為黨員，當然會站出來參選黨魁，但絕不會扮演逼宮的角色。

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