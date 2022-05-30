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    國民黨高市長人選 地方提張亞中、陳麗娜、曹桓榮

    國民黨持續用科學民調找出最強的候選人，一定提出讓高雄市民滿意的人選，爭取最多中間選民支持。（資料照）

    國民黨持續用科學民調找出最強的候選人，一定提出讓高雄市民滿意的人選，爭取最多中間選民支持。（資料照）

    2022/05/30 05:30

    〔記者葛祐豪、林良昇／綜合報導〕國民黨高雄市長人選難產，高雄市黨部主委許福明昨表示，目前有提了幾個人選給黨中央參考，包括孫文學校總校長張亞中、高雄市議員陳麗娜、高雄市前民政局長曹桓榮等；曹桓榮受訪時也說，不管是空降或在地，希望人選能趕快到高雄，跟市民互動。

    國民黨六都市長人選，目前僅剩高雄搞不定，基層力拱的前副市長李四川沒意願，據傳黨主席朱立倫屬意的前立委柯志恩，則呼籲黨中央記取桃園教訓、在地優先。

    許福明昨表示，「高雄市黨部目前有提了幾個人選，供中央參考」。他說，有正式向市黨部表達意願的、有在基層進行動作的，都會送上去，提名權在中央。

    被問到名單內有市議員嗎？許福明表示，如果勉強算是有的話，就是陳麗娜。他也問過陳，陳雖然沒有表示要選，但聽得出來，她的意思是如果中央有需要，她不排除。 媒體又問「所以目前地方報上去的名單，有張亞中、陳麗娜、曹桓榮等人」，許回答「對」。

    曹桓榮目前擔任國民黨高雄市黨部副主委，被問到黨中央有沒有徵詢他的意願時說，目前還沒接到這樣的訊息。他認為高雄市需要一個完整了解高雄的人，相信黨中央也會考量在地聲音，「我們都是隨時準備，黨有需要、市民有需要，我們就隨時會來上場！」但一切都尊重黨中央的規劃。曹強調，高雄面積非常大，問題也非常多，大家都期待不管是空降或在地，人選能趕快到高雄，跟市民經營互動，年底這一關只要掌握好議題，配合地方經營，絕對有機會贏回高雄。

    黨中央：用科學民調找出最強的人

    對於高雄市黨部指已提出市長人選給黨中央，國民黨文傳會副主委林家興昨表示，國民黨持續用科學民調找出最強的候選人，一定提出讓高雄市民滿意的人選，爭取最多中間選民支持。

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