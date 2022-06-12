爭取藍營高雄市長提名 張亞中、孫健萍有動作

張亞中（左）昨拜會倡議「在野大聯盟」的蘇偉碩醫師（右）。（取自張亞中孫文學校粉專）

2022/06/12 12:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長人選懸而未決，高雄百家企業發難，將於16日召開「高雄企業界歡迎張亞中校長參選高雄市長」記者會；此外，首位表態選高雄市長的國民黨中央委員孫健萍，今天起也將舉辦「高富美城市咖啡會」，爭取中央關愛的眼神。

張亞中接受媒體訪問時強調，只要高雄、國民黨有需要，自己一定義不容辭。但目前為止，國民黨中央並未與他接洽。

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近來勤走高雄的張亞中，昨天也拜會倡議「在野大聯盟」的蘇偉碩醫師，表示他贊同「在野大聯盟」觀點，也提出合作建議：選舉前，「在野大聯盟」提出共同政見，包括對目前高雄市政缺失的檢討，及選後合作方式；選後，若「在野大聯盟」成員獲得執政，該聯盟將轉化為執政大聯盟，市長當選人不分彼此，任用大聯盟的優秀人才入閣；若選後「在野大聯盟」仍然在野，彼此約定在議會團結，共同合作制衡，維護高雄市民福祉。

此外，5月23日開第一槍，宣布參選高雄市長的國民黨中央委員孫健萍，今天下午將舉辦首場「高富美城市咖啡會」，他表示，高雄市民勤奮努力，但薪資漲幅趕不上民生物價上揚，倒是去年高雄各區房價最高漲了23%以上，最低也漲了6%。根本不是市井小民能夠承受之痛。高雄只有換上沒有包袱、非典型的市長，才能真正擺脫「窮忙」的惡性循環。

孫健萍說，這次出來參選，很多人說不能讓其邁「躺著選」，他希望陳其邁作為高雄大家長，不要繼續防疫「窮忙」、拚市政「窮忙」，選出「窮忙」的市長，只會造成城市確診數居高不下、市民家庭所得成長遲緩的惡果。

國民黨中央委員孫健萍（中），今天起將舉辦「高富美城市咖啡會」。 （資料照）

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