自刪28億防疫物資預算 柯文哲今連說11次「我錯了」

台北市長柯文哲13日赴議會施政總質詢列席備詢，被市議員游淑慧質詢追問當初自刪28億元防疫物資預算，連聲稱11次「我錯了」。（記者羅沛德攝）

2022/06/13 18:52

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府去年原編列28億預算用以採購相關防疫物資，但又向市議會自請刪除；市議員游淑慧今（13日）質詢時不滿表示，當時就建議台北市衛生局長黃世傑保留部分預算、提前購買快篩，但市府不僅未採納，日前還遭市長柯文哲嗆是選舉作秀。對此，柯文哲今連聲稱11次「我錯了」，解釋當時未想到快篩劑不足。

游淑慧今於市政總質詢時指出，市府日前於19家急救責任醫院及312間診所內提供公費快篩領用，這政策很好，問柯文哲何時想到？黃世傑答詢稱，去年在萬華的診所就已發放快篩劑。

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游淑慧接著不滿說，今年初市府提出刪除28億元採購防疫物資預算時，她就建議應保留部分預算、提前買快篩，放置在基層醫療院所，與市府當前作法一模一樣，然而過去她提出建議的時候卻被柯文哲批評是選舉作秀。柯文哲在答詢時苦笑、連11次稱「我錯了」。

游淑慧仍不滿，轟柯文哲屢屢先罵人再道歉。柯文哲解釋，聲稱去年與黃世傑曾拜訪衛福部長陳時中，當時陳時中稱中央會買相關防疫物資，且當時都採用PCR，沒想到會缺快篩，加上台北市要採購都被中央「擋」，因此才自請刪除預算。

游淑慧再批，市府原1月就可採購快篩，卻直至4月疫情爆發才開始採購，令當時民眾苦買不到，柯文哲再推給陳時中。

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