柯市府動用8610萬救命錢辦「畢業成果」 議員怒批
〔記者楊心慧／台北報導〕北市今年8月大砸8610萬辦理「2022台北城市博覽會」，由於市長柯文哲今年底卸任，被視為畢業成果發表，但台北市議員許淑華發現，柯文哲8610萬全動用俗稱救命錢的「第二預備金」，竟不循正常管道編列預算，去年已先規劃動支二備金2960萬辦理總體規劃，今年又再動支二備金5650萬，她怒批二備金是急用的救命錢，如今卻被柯拿來辦理畢業之作，實在太扯；柯則坦言不妥，確實需改進。
許淑華表示，2018年新竹市辦理城市博覽會廣受好評，基隆目前也正在舉辦中，台北市也將在8月底辦理，但對比三縣市，竟僅有台北市全部使用第二預備金，按照正常程序，城市博覽會這種大型活動應預先規劃，循正常管道編列公務預算，柯卻動用救命錢二備金辦理，今年受疫情影響，應用在防疫、災害項目，不該救命錢用來包裝行銷自己。
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許淑華調閱資料發現，台北市災害準備金今年有17.5億，已動支使用12.5億，剩餘5億元，如今才過半年就僅剩5億元，萬一未來災準金不夠，可能會動用二備金，但二備金原有7.4億，現在僅剩3.8億元，未來難預估會發生什麼災害，災準金、二備金不夠市民該怎麼辦，這是救命錢而非個人的私房錢。
許淑華痛批，2022年城博規劃案已動支二備金，到2022年卻依然不編列公務預算，又再動支更多的二備金，規避議會備查，種種行為已非不及編列預算可解釋，而是無視規則，不依照編列預算正常流程進行，她要求應將今年城博會尚未動支金額，先用於疫情、災害項目使用，原項目以追加預算方式提送議會審議，用正常編列預算程序辦理。
柯文哲對此坦言，這是去年11月才有的計畫，當時已過編列預算時間，但確實要改進。
市府副發言人魏文元補充說明，災準金已動支的12億元，大部分用在防疫，如購買快篩劑及關懷中心人力支出等，現已報指揮中心會議計畫追加，以備緊急時能立即支應，不會有救命錢不足的問題，北市府預算編列，皆以考量市民權益、城市發展和北市形象推廣為出發點，力保每分錢都合理使用，但也會定期檢討，以求精進。