柯市府動用8610萬救命錢辦「畢業成果」 議員怒批

台北市議員許淑華不滿柯文哲動用俗稱的救命錢二備金辦市府畢業成果，不循正常管道編列預算。（資料照）

2022/06/11 18:09

〔記者楊心慧／台北報導〕北市今年8月大砸8610萬辦理「2022台北城市博覽會」，由於市長柯文哲今年底卸任，被視為畢業成果發表，但台北市議員許淑華發現，柯文哲8610萬全動用俗稱救命錢的「第二預備金」，竟不循正常管道編列預算，去年已先規劃動支二備金2960萬辦理總體規劃，今年又再動支二備金5650萬，她怒批二備金是急用的救命錢，如今卻被柯拿來辦理畢業之作，實在太扯；柯則坦言不妥，確實需改進。

許淑華表示，2018年新竹市辦理城市博覽會廣受好評，基隆目前也正在舉辦中，台北市也將在8月底辦理，但對比三縣市，竟僅有台北市全部使用第二預備金，按照正常程序，城市博覽會這種大型活動應預先規劃，循正常管道編列公務預算，柯卻動用救命錢二備金辦理，今年受疫情影響，應用在防疫、災害項目，不該救命錢用來包裝行銷自己。

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許淑華調閱資料發現，台北市災害準備金今年有17.5億，已動支使用12.5億，剩餘5億元，如今才過半年就僅剩5億元，萬一未來災準金不夠，可能會動用二備金，但二備金原有7.4億，現在僅剩3.8億元，未來難預估會發生什麼災害，災準金、二備金不夠市民該怎麼辦，這是救命錢而非個人的私房錢。

許淑華痛批，2022年城博規劃案已動支二備金，到2022年卻依然不編列公務預算，又再動支更多的二備金，規避議會備查，種種行為已非不及編列預算可解釋，而是無視規則，不依照編列預算正常流程進行，她要求應將今年城博會尚未動支金額，先用於疫情、災害項目使用，原項目以追加預算方式提送議會審議，用正常編列預算程序辦理。

柯文哲對此坦言，這是去年11月才有的計畫，當時已過編列預算時間，但確實要改進。

市府副發言人魏文元補充說明，災準金已動支的12億元，大部分用在防疫，如購買快篩劑及關懷中心人力支出等，現已報指揮中心會議計畫追加，以備緊急時能立即支應，不會有救命錢不足的問題，北市府預算編列，皆以考量市民權益、城市發展和北市形象推廣為出發點，力保每分錢都合理使用，但也會定期檢討，以求精進。

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