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    若「共事」會做啥？柯文哲：找陳時中吃飯喝酒、找蔣萬安去無人島

    台北市長柯文哲13日到台北市議會列席施政總質詢備詢。（記者羅沛德攝）

    台北市長柯文哲13日到台北市議會列席施政總質詢備詢。（記者羅沛德攝）

    2022/06/13 17:11

    〔記者楊心慧／台北報導〕地方選舉年底登場，下屆台北市長選戰備受關注，國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊被視為藍、白陣營的市長人選，民進黨人選未定，不過衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍頻被點名；台北市議員闕枚莎今（13）日在議場上拿出「連連看」的牌子讓柯文哲選，若是「創業」、「吃飯喝酒」、「評論時事」、「去無人島」分別會找誰？沒想到，柯文哲答說，會找陳時中吃飯喝酒、找蔣萬安去無人島，創業找黃珊珊，評論時事則是林佳龍。

    柯文哲今赴議會市政總質詢備詢，闕枚莎分別問蔣萬安、黃珊珊、陳時中、林佳龍的優點？柯文哲認為，蔣萬安是「長得帥」而已，黃珊珊有他（指柯文哲）的「優點」、但沒有他的「缺點」，陳時中是有超高EQ，林佳龍則是正值壯年，對選舉有年齡上的優勢。

    闕枚莎在議場和柯文哲玩「連連看」的遊戲，若創業、吃飯喝酒、評論時事、去無人島會分別找誰，結果柯文哲笑說：「這題目太危險了。」

    但柯文哲表示，陳時中一定是吃飯喝酒、他想找黃珊珊合夥創業，至於困在荒島就選蔣萬安，而林佳龍是政治博士，他們兩人可以談論政治。

    台北市議會13日進行施政總質詢，議員闕枚莎（右）拿出四位可能的台北市長參選人看板，詢問台北市長柯文哲（左）要跟誰做什麼事，結果柯回答要跟黃珊珊一起合夥創業，跟蔣萬安一起困在荒島，跟陳時中一起吃飯喝酒，跟林佳龍一起評論時事，並強調這個題目太危險。 （記者羅沛德攝）

    台北市議會13日進行施政總質詢，議員闕枚莎（右）拿出四位可能的台北市長參選人看板，詢問台北市長柯文哲（左）要跟誰做什麼事，結果柯回答要跟黃珊珊一起合夥創業，跟蔣萬安一起困在荒島，跟陳時中一起吃飯喝酒，跟林佳龍一起評論時事，並強調這個題目太危險。 （記者羅沛德攝）

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