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    李鴻鈞偕監委巡察中選會 促中選會健全公投聽證會

    監察院副院長李鴻鈞（右）與監院內政及族群委員會召委施錦芳（中）偕多位監委巡察中選會。（監察院提供）

    監察院副院長李鴻鈞（右）與監院內政及族群委員會召委施錦芳（中）偕多位監委巡察中選會。（監察院提供）

    2022/06/10 18:37

    〔記者吳書緯／台北報導〕監察院副院長李鴻鈞9日與監院內政及族群委員會召委施錦芳偕多位監委巡察中選會，瞭解業務推動以及未來各項選務工作之防疫措施辦理情形。巡察監委也針對監院調查「重啟核四」公投案未召開聽證會，公投案成立的調查案，建議中選會應確實檢討並健全公投聽證會、修法強化審查權限、簡化並精準表達公投。

    監察院指出，李鴻鈞一行人9日巡察時，首先聽取中選會主委李進勇就2018年辦理「九合一選舉」暨公投的各種亂象進行檢討及提出因應改進措施，另也對2021年「全國性公民投票」辦理結果，不盡人意之處提出檢討。並針對年底舉行的修憲公投（18歲公民權修憲案提交公民複決）選務工作，說明籌備情形並舉行綜合座談與巡察監察委員交換意見。

    監院表示，監委分別就監院調查「核四啟封商轉發電」公民投票提案未召開聽證會，即經審議認定合於規定的調查案，建議中選會應確實檢討並健全公投聽證會、修法強化審查權限、簡化並精準表達公投。另也就原住民投票秘密保障問題、疫情嚴重時選務如何提前佈署等議題，分別提出詢問。

    李進勇一一回應，並表示尊重監院調查結果，將針對近年舉辦各項公投經驗，徹底檢討公投辦理過程，為外界所質疑之各項疏失，並透過修法等法定程序，強化中選會之審議權限及聽證會功能，建全公投提案及理由書，以強化公投之公信力。

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