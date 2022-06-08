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    國民黨團控蔡總統提名監委領錢不做事 要求開放監院讓全民監督

    立法院國民黨團今日上午召開「監察院不是安養院 誰來彈劾失職監委？」記者會。（記者王藝菘攝）

    立法院國民黨團今日上午召開「監察院不是安養院 誰來彈劾失職監委？」記者會。（記者王藝菘攝）

    2022/06/08 13:54

    〔記者王千豪／台北報導〕立法院國民黨團今日上午召開「監察院不是安養院 誰來彈劾失職監委？」記者會，控訴蔡英文總統提名的監察委員，領了錢卻不做事，質疑把監察院當作安養院、酬庸院，要求開放監察院，讓全民一起來監督。

    國民黨立委鄭正鈐表示，可以從「提案量」和「參與審查出席率」評鑑監委是否有怠惰之虞，從2020年8月到2022年3月，審查會議共召開過22次，低於8次（含）有王幼鈴（8次）、葉大華（8次）、高涌誠（6次）、張菊芳（4次）、田秋堇（4次）。另外，鄭正鈐指出，過去20個月以來，有4位監委是0提案，包括了蘇麗瓊、王榮璋、范巽綠、林盛豐。

    國民黨立委李德維說，作為監委就應該好好的開會、提案，而不是只會佔據高位、領高薪無所事事，國民黨團一再強調「開放的監察院」，讓全民一起來監督，立法院已經是開放國會，民眾只要進入立法院國會頻道，就能看到每位委員出席、質詢的表現，全程透明公開，因此，希望監察院不能關起門來，好官自我為之，監察院必須被監督，由國人一起來監督。

    國民黨團總召曾銘宗指出，國民黨團有兩項要求：一、要求監察院定期公布監委出席各委員情況，供各界檢視，全民一起來監督。二、要求在這波疫情當中，希望監察院不要怕行政院，立案調查監督政府，把防疫工作做好，以確保全民健康權益。

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