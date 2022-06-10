藍營批領錢不做事 監委張菊芳細數作為：敬業嚴謹行使職權

監察委員張菊芳說，擔任監委後常態加班且敬業嚴謹行使每項職權。（資料照）

2022/06/10 18:02

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院國民黨團日前批監委「領了錢卻不做事」，直指部分監委提案量和參與審查出席率偏低。遭到藍營批評的監委張菊芳今天（10日）澄清，擔任監委後常態加班且敬業嚴謹行使每項職權，也曾提案彈劾馬來西亞籍女大生遭殺害案警政人員等案，相關批評與事實嚴重不符，她也在擔任監委第1年經指派兼任人權委員，致力保障人權之職權行使。

立院國民黨團8日開記者會點名，可從「提案量」和「參與審查出席率」評鑑監委是否有怠惰之虞，從2020年8月到2022年3月，審查會議共召開過22次，低於8次（含）的監委有王幼鈴（8次）、葉大華（8次）、高涌誠（6次）、張菊芳（4次）、田秋堇（4次）；過去20個月以來，有4位監委是0提案，包括了蘇麗瓊、王榮璋、范巽綠、林盛豐。

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監察院當天即回應，提案彈劾應依調查結果及必要性判斷，單憑提案次數多寡評論監委工作績效「恐失偏頗」，監察院依憲法設置、獨立行使職權，五權分立分治，憲政機關間應相互尊重。

張菊芳今天透過新聞稿指出，擔任監委迄今約1年10月，經調查之案件，每一案件事涉人民權益均須盡心盡力。已公告的已結案件可受公評，進行中案件向秉嚴謹態度，努力調查中，其中於調查後於勿枉勿縱下，提案彈劾案件包括長榮大學馬來西亞籍女大生遭殺害案之警政人員、前北港鎮長貪瀆案、與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸情事之羅姓前檢察官及曾姓前法官之重大違失案等6案。

至於已經結案案件，張菊芳舉例，透過非常上訴機制，就一撤銷緩刑之確定裁定，提出調查意見補充檢察總長所提起非常上訴案件的理由，經最高法院撤銷改判，成功翻案。又例如兼任教師、專案教師權益案，就未符法令政策目的、法制化不足等問題，請行政院持續關注督導所屬，維護學生教育權及教師權益之保障等。

張菊芳說，長期致力關懷性別平權、兒少權益及弱勢族群保護，近年來科技日新月異，網路性騷擾等數位性別暴力日趨嚴重，故於今年2月提出網路性騷擾等數位性別暴力防治調查報告，並請行政院允應速謀改進對策。而行政院也在3月提出相關修法草案。

張菊芳也說，就任第一年經指派為兼任人權委員，參與轉型正義的林水泉遭行政不法侵害人身自由案件，提出人權會第一份調查報告、參與國際人權公約審查、防制酷刑機制試行計畫、人權教育、國際事務工作等事項。

另外，張菊芳說，參與人權會關於兒少人權之兒少安置機構及校園性侵議題之系統性訪查研究計畫，內部工作會議已達10幾次，且擔任督辦委員，傾聽受害者的聲音，是系統性訪查的核心精神。將藉由訪查被害者的實際受害經驗，包括預計面訪100位、電訪書訪400人次。

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