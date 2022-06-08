立院國民黨團批監委領錢不做事 監院：五權分立分治、應相互尊重

監院回應立法院國民黨團的批評，表示提案彈劾應依調查結果及必要性判斷，單憑提案次數多寡評論監委工作績效「恐失偏頗」，並強調監察院依憲法設置、獨立行使職權，五權分立分治，憲政機關間應相互尊重。（資料照）

2022/06/08 17:08

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院國民黨團今開記者會批監委「領了錢卻不做事」，把監察院當安養院，直指部分監委提案量和參與審查出席率偏低；監院指出，提案彈劾應依調查結果及必要性判斷，單憑提案次數多寡評論監委工作績效「恐失偏頗」，並強調監察院依憲法設置、獨立行使職權，五權分立分治，憲政機關間應相互尊重。

立院國民黨團今天指出，可從「提案量」和「參與審查出席率」評鑑監委是否有怠惰之虞，從2020年8月到2022年3月，審查會議共召開過22次，低於8次（含）有王幼鈴（8次）、葉大華（8次）、高涌誠（6次）、張菊芳（4次）、田秋堇（4次）。另外，鄭正鈐指出，過去20個月以來，有4位監委是0提案，包括了蘇麗瓊、王榮璋、范巽綠、林盛豐。

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監院今天回應，監委未出席彈劾案審查會，多因執行其他公務，非無故缺席，依照「憲法」規定，監委具有彈劾權、糾舉權及審計權，並得提出糾正案，而本屆監察院，又有多位監委兼任人權會委員，需投入大量時間、精力於人權保障與促進之任務。

監院稱，監委職權行使具多樣性，因監委積極行使各項職權，相關公務行程早已排定，涉及其他機關及人員，不便改期，致無法出席彈劾案審查會，而彈劾案因具機密性，審查會之排定亦具特殊性，委員如因其他公務而未能參加，均依規定請假，非無故缺席。

此外，監院說，提案彈劾僅為調查結果選項之一，並非判斷監委工作績效之唯一依據，監院行使職權是以公務人員或行政機關之工作、行為或設施有違法失職之情事為前提，始於調查，終於提出彈劾案、糾舉案或糾正案。

監院提到，監委是否立案調查、調查方式，調查結果的處理，均屬監委職權行使範疇，依調查結果，可能對事提案糾正，對人提案彈劾、糾舉，若公務人員涉有違失，但其情節輕微或非屬政務人員、高階公務人員，亦可能以調查報告方式，交由機關改善或自行議處，並非僅有提案彈劾一種方式，如果直接以監委提案彈劾案數或參與審查會之次數，簡化為工作效率之依據，「顯失偏頗」。

最後，監院強調，「五權分立分治，憲政機關間應相互尊重」，監察院是依憲法所設置並賦予特定職權之國家憲法機關，肩負監督政府職能之責，以紓解民怨、澄清吏治、整飭官箴及保障人權為使命，積極促進政府善治，興國利民，悉依憲法獨立行使職權，並本毋枉毋縱，公正公允之態度，行使監察職權。立法、監察機關本於權力分立體制，各司其職，允應相互尊重。

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