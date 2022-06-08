玉山大火 監院要法務部查明涉案律師有無懲戒事由

NCC前專委喬建中等人，在玉山園區違規生營火引發火災。（資料照，記者劉濱銓翻攝）

2022/06/08 18:45

〔記者吳書緯／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）前專委喬建中等5人於去年5月登山引發玉山大火；監察院今指出，5名登山客中，涉案律師於案發後隱瞞生火事實，法務部應查明涉案律師有無移送懲戒事由，另位登山客為金管會聘用人員，犯後態度不佳，金管會應有更積極作為，且林務局聲請假扣押相關程序，亦有檢討改進空間，

針對玉山森林大火案，監院彈劾案審查會已於3月14日審查全數通過彈劾喬建中，已移送懲戒法院審理，另監察院財經委員會、交採委員會、司獄委員會聯席會議於8日通過監委葉宜津、蔡崇義、賴鼎銘提案，請法務部轉飭所屬辦理見復，亦請金管會、農委會確實檢討改進見復。

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監委調查發現，本案5名登山客中，律師甲於案發後隱瞞生火事實，諉稱是踢倒爐具所致，遭輿論撻伐為意圖規避森林法刑責的訴訟策略，且旋經鑑定係砍伐樹枝生火致災，提起公訴，嚴重敗壞在野法曹形象，法務部允應督飭所屬查明涉案律師有無移付懲戒事由，以正視聽。

監委亦指出，本案5名登山客中，金管會聘用人員乙於案發後隱瞞生火事實、將持用手機內關鍵群組對話及照片刪除，且提供無資料的備用手機供警方查扣等情，均經記載於起訴書並評其犯後態度不佳，顯已違反「公務員服務法」所定的誠實清廉義務。其雖無公務員懲戒法之適用，但金管會是否應有更積極作為，以正官箴，而非任令該員續領薪俸至契約到期，有礙機關聲譽，確有可議之處。

最後，監委表示，農委會所屬林務局就喬建中等5人引發玉山森林大火所衍生相關支出與賠償責任，案經有關機關函復是否擔任共同原告及計算求償金額逾2億2千萬餘元，而需行政院同意支付擔保金近5千萬元等程序，歷時3個月餘，似背離假扣押快速且經濟原則，且迄至今年2月底假扣押標的價值僅約1915萬餘元，林務局假扣押聲請程序，有檢討改進空間。

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