香港反送中運動3週年 陸委會：支持港人爭取自由民主

香港2019年6月爆發反送中運動，今年屆滿3週年。（資料照）

2022/06/09 13:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港2019年6月爆發反送中運動，今年屆滿3週年。陸委會發言人邱垂正今日表示，2019年反送中運動迄今3週年，政府立場一向支持港人爭取自由民主人權法治，港人在反送中付出很大代價，香港基本法應該保障基本權益，和全世界一樣向他們致敬，也跟他們站在一起。

邱垂正呼籲，香港受到「港版國安法」的摧殘，整個社會到處佈滿以言入罪的地雷及寒蟬效應，我們和世界主要國家一樣，對於香港的自由、民主、人權、法治的流失感到擔憂，也希望相關方面不要一錯再錯，停止扼殺港人的自由與權利。

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關於外媒報導指出，近期有流亡來台港人無法定居，還有港人想移民來台，因「涉陸因素」申請無法通過，質疑台灣政府援港決心。

邱垂正回應，不管是正常移民或有政治風險的在台港人，要說明的是，第一、針對政府專案協處機制的港人，交流辦都會派出專人提供必要協助，包括輔導就學、就業，提供必要生活津貼、醫療、心理諮商、法律諮詢服務，全力協助個案在台可能面臨問題，呼籲在此機制內的在台港人個案，有任何問題都可以洽詢交流辦，撥打專線電話02-27003199。

邱垂正表示，第二部分，關於專案協處個案是完全無須擔心，因為輔導就業之後，不用擔心失業影響居留，或者香港護照到期等問題，這件事情相關機關都十分重視，經多方協調已陸續採取因應措施，讓港人可以在台安心生活。有任何人這方面疑慮，請跟交流辦保持聯繫，就會提供必要相關資訊。

邱垂正說明，有些港人申請居留定居不能通過的理由，經過盤點彙整，絕大部分都是涉及「假投資」的案件，出現「假投資、真移民」情況。常見樣態有同一個住址設立上百家公司，或提出的不是真實的投資資料，而是假性的商業契約及單據，設立紙上公司輪流投資，並無員工實際在場辦公，所繳單據是購買日用品，不符合公司營運的相關規定。

邱垂正呼籲，港人申請投資移民，首先要有事實的投資機會，除了提供必要要件，也必須有實際投資的行為，如果港人有不清楚，也可利用上述那支專線電話獲取正確資訊。

陸委會強調，有些涉陸因素背景的人會強化審查，原本是中國大陸出生的人，或曾經任職中國黨、政、軍相關機構，或在香港特區政府工作，政府不會以這個單一因素與以否准。很多媒體說，因有一些身分或過去有這些經歷就否准，這完全是不實訊息，應該還有其他虛假投資行為或有其他國安疑慮。

陸委會指出，政府針對涉陸因素明顯的個案，會提高審查的強度，但是不會僅由在中國大陸出生就不予許可，制度設計不會如此一條線。要特別強調的是，政府會持續給予港人必要協助，也會動態因應相關情勢發展，務實處理港人人道援助，在既有制度基礎上不斷精進完善。

另外，反送中運動屆滿3週年，港人在台團體「香港邊城青年」規劃，將於本月12日舉辦「612香港行動」，以「兄弟爬山 繼續努力」為主題，內容包括「旗海遊行」及「抗爭集會」，盼透過行動讓「屬於世界的香港」重現，並繼續這場未完的時代革命。

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