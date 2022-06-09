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    國台辦稱統一後由統派當家作主 陸委會：絕不接受北京所設路徑

    中國國台辦副主任劉軍川昨日宣稱，「統一後，所有擁護祖國統一的台灣同胞將在台灣真正當家做主；陸委會發言人邱垂正今日表示，台灣人民長期抵禦中共的脅迫挑戰，絕不會接受北京所設定的路徑。（資料照）

    中國國台辦副主任劉軍川昨日宣稱，「統一後，所有擁護祖國統一的台灣同胞將在台灣真正當家做主；陸委會發言人邱垂正今日表示，台灣人民長期抵禦中共的脅迫挑戰，絕不會接受北京所設定的路徑。（資料照）

    2022/06/09 12:34

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦副主任劉軍川昨日在北京舉行的「第二屆攜手圓夢—兩岸同胞交流活動」上宣稱，「統一後，所有擁護祖國統一的台灣同胞將在台灣真正當家做主。陸委會發言人邱垂正今日批評，台灣人民長期抵禦中共的脅迫挑戰，絕不會接受北京所設定的路徑。

    邱垂正強調，有關中共漠視當前國際現勢及兩岸現實環境，又再次對台操作促統舊調，誇誇其談對台灣治理的謊言與妄想，這個一廂情願描繪台灣發展的路徑，早已被台灣2300萬人民堅定拒絕。

    邱垂正表示，「對於中方長期窒礙的對台工作格局，我們不僅高度疑慮，也認為這是無濟於事」。台灣已實行民主政治，總統與地方首長全部直選，早已是自己的主人，中共獨裁專制才是造成區域不穩定、台灣生存安全，最大的威脅根源。

    邱垂正提及，台灣人民長期抵禦中共的脅迫挑戰，絕不會接受北京所設定的路徑。「我們懷疑中共治理下的任何地區，是否像劉先生所說的和諧、安康、安全、尊嚴的情況。我們堅定認為台灣唯有捍衛主權，強化自我防衛的能力與決心，加強國際合作，才是台海永保太平的關鍵」。

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