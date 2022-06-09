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    國台辦稱統一是中華兒女意志 陸委會：兩岸互不隸屬

    陸委會表示，兩岸互不隸屬是客觀事實及台海現狀，反對武力侵犯更是國際社會及台灣民意的共識。（資料照）

    陸委會表示，兩岸互不隸屬是客觀事實及台海現狀，反對武力侵犯更是國際社會及台灣民意的共識。（資料照）

    2022/06/09 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕第二屆「攜手圓夢」兩岸同胞交流研討活動七日於北京登場，中國國台辦主任劉結一致詞表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一是全體中華兒女共同意志。陸委會昨駁斥，兩岸互不隸屬是客觀事實及台海現狀，反對武力侵犯更是國際社會及台灣民意的共識。

    國台辦官網指出，該活動由海峽兩岸關係研究中心與台灣統派團體聯合舉辦，與會台籍人士有前國民黨主席洪秀柱、新黨主席吳成典、勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨主席戚嘉林、兩岸統合學會執行長鄭旗生以及名嘴黃智賢等人。

    洪秀柱附和國台辦 立委批敵我不分

    日前參訪新疆引發爭議的洪秀柱，再赴北京參加促統活動。她指稱，民進黨推行「去中國化」教育，讓台灣年輕人把兩岸關係誤解為互不隸屬的「侵略」與「被侵略」關係，是有史以來最為荒謬謊言。

    對此，陸委會強調，兩岸互不隸屬是客觀事實及台海現狀，反對武力侵犯更是國際社會及台灣民意的共識。中共邀我個別人士赴中附和呼應其不被各方接受的論調與脅迫行徑，無助兩岸良性互動，企圖對我統戰分化毫無意義、只是徒勞枉然。

    民進黨立委張廖萬堅受訪痛批，洪秀柱不管到新疆或中國其他地方，對中國人權問題避而不談，每次就只談統一，沒有台灣主體意識，為了統一可以出賣台灣民主，根本是敵我不分，背離台灣主流民意。

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