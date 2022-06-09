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    民團憂《蘋果新聞網》交易案染紅 陸委會：主管機關將嚴審

    陸委會發言人邱垂正今日強調，《蘋果新聞網》經營權變更必須符合我國法規，主管機關將嚴格審查。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人邱垂正今日強調，《蘋果新聞網》經營權變更必須符合我國法規，主管機關將嚴格審查。（記者陳鈺馥攝）

    2022/06/09 12:04

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣《蘋果新聞網》昨發出聲明，指已完成與新東家的交接，法人代表葉一堅擔任榮譽主席。該交易傳由17Live共同創辦人潘杰賢與香港商人黃浩共同出資收購。經濟民主連合呼籲，交易案涉及個資販售、是否有中資購入媒體及國安問題，投審會應嚴格把關。陸委會發言人邱垂正今日於例行記者會強調，經營權變更必須符合我國法規，主管機關將嚴格審查。

    邱垂正指出，《蘋果新聞網》收購一事，「港版國安法」實施以來，相關方面大舉拘捕香港民主社會人士，並持續侵害港人在新聞、言論、出版各領域的自由權利，此種罔顧人民權利的作為，不僅已引起國際社會的嚴重關切與譴責，更不見容於香港內外民意。

    邱垂正提及，《蘋果新聞網》是港資在台分公司，其經營權之變更必須符合我國法規，相關部會收到變更申請案後，將依規定審理。台灣有些民團、學者專家也擔憂《台灣蘋果新聞網》易主後，過去所累積的新聞資料庫、員工個資等恐遭不當利用，以及未來媒體可能遭染紅，成為台灣的國安風險等種種疑慮。

    邱垂正強調，我們認為對於各界的各種疑慮，相關方面應該有所說明，申請方也應該進一步說明，相關主管機關也會依規定及依權責做嚴格審查。

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