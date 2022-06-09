國台辦要國民黨「頭腦清醒」 陸委會：九二共識無ROC存在空間

陸委會發言人邱垂正今日強調，中共已定義九二共識為一中原則，兩岸同屬一中共謀統一，這個定義矮化台灣，沒有中華民國存在的空間，已被台灣民意拒絕。（記者陳鈺馥攝）

2022/06/09 11:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席朱立倫訪美時指出，「九二共識」為兩岸創造性的模糊，就像美國的「一中政策」一樣，是「沒有共識的共識」。中國國台辦發言人馬曉光9日正告國民黨，兩岸事不需假手外人，希望台灣致力發展兩岸關係、台海和平穩定的政黨，要保持頭腦清醒，放遠眼光並站在歷史正確一邊。陸委會發言人邱垂正今日強調，中共已定義九二共識為一中原則，沒有中華民國存在的空間。

馬曉光指出，「台灣是中國的一部分，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，應該由家裡人商量著辦，不需假手外人。」九二共識是1992年海協會與台灣海基會經香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。

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馬曉光說，雙方函電往來皆清晰表明堅持一個中國原則、追求國家統一的立場和態度，「白紙黑字清清楚楚」，「九二共識」不容任意扭曲。台灣任何致力發展兩岸關係、維護台海和平穩定的政黨、團體和人士，在涉及民族大義、大是大非等重大問題上，要保持頭腦清醒，把握正確方向，放遠眼光，站在歷史正確一邊，而不是相反。

對此，邱垂正表示，有注意到國民黨朱主席對於九二共識相關談話，有注意到對岸的回應。由於中共已定義九二共識為一中原則，兩岸同屬一中共謀統一，這個定義矮化台灣，沒有中華民國存在的空間，已遭到台灣多數民意的質疑與拒絕。

他強調，台灣各界對中共一中原則九二共識的促統目標，已有了清楚認識，政府兩岸政策立場明確而一貫，堅定捍衛國家主權、台灣的民主自由及維護台海和平穩定。呼籲中共當局放棄對台強加的政治框架及武力恫嚇作為，真正面對中華民國事實存在的課題，方有助於兩岸關係的正向發展。

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