朱立倫稱九二共識是「沒共識的共識」 羅致政：樂見拿掉

國民黨主席朱立倫在華府智庫說明，「九二共識」為兩岸創造性的模糊，是「沒有共識的共識」，民進黨立委羅致政（左二）今日直言，樂見朱立倫淡化、不提、甚至拿掉九二共識。（記者王藝菘攝）

2022/06/08 12:54

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席朱立倫在華府智庫說明，「九二共識」為兩岸創造性的模糊，是「沒有共識的共識」。對此，民進黨立委羅致政今（8）日直言，樂見朱立倫淡化、不提、甚至拿掉九二共識；民進黨立院黨團書記長陳歐珀則呼籲，國民黨的搖擺立場令人質疑，應說清楚真正主張。

民進黨立法院黨團今日召開記者會，有媒體詢及，朱立倫在華府智庫回應九二共識的論述，是否在效仿前總統陳水扁？陳歐珀回應，國民黨到中國說「一個中國」，到美國強調「親美」，即使經歷了多任黨主席，如今還是搖擺立場，令人質疑。國民黨到底真正的主張是什麼？國家方向是什麼？這點請他們說清楚，國人才能了解。

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羅致政則表示，他全程聽完那場演講，朱立倫在演講中從頭到尾都沒提到九二共識，是應現場智庫人士提問才回應，他所謂的九二共識是「沒有共識的共識」（Non-Consensus Consensus），我們樂於看到國民黨淡化、不提、甚至拿掉九二共識。

「的確，兩岸之間沒有共識這種東西」，羅致政強調，不論是回到前總統陳水扁過去的說法，或是民進黨長久以來的主張，1992年並無共識存在；至於朱立倫怎麼跟黨內交代、或如何帶領這個黨走向台灣社會普遍看法，這是他自己的考驗。

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