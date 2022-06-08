朱：九二共識 沒有共識的共識

朱立倫有關九二共識的說法

2022/06/08 05:30

〔記者施曉光、陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫於美東時間六日在華府智庫「布魯金斯研究所」，以「台灣的前進道路─在動盪時期的關鍵作用」為題發表演說後，接受在場人士提問有關「九二共識」問題。朱指出，「九二共識」為兩岸創造性的模糊，就像美國的「一中政策」一樣，是「沒有共識的共識」（Non-Consensus Consensus），他並援引副主席夏立言的看法指出，如果凡事都要講明，有可能會為兩岸非政治議題交流帶來困擾。

民進黨：朱說法無法獲主流民意認同

民進黨批評，中國國家主席習近平二○一九年初定調九二共識就是「一國兩制」，沒有給台灣任何模糊或共識的空間，國民黨重彈「創造性模糊」老調，對維持台海和平穩定、台灣國家安全與尊嚴毫無助益。朱的說法毫無建設性、不符事實，無法獲得台灣主流民意認同，民進黨對此無法苟同、敬謝不敏。

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朱強調，國民黨期望兩岸擱置衝突、向前邁進，幫人民解決問題，不想浪費時間去爭論「沒有共識的共識」。國民黨希望兩岸持續溝通交流，「九二共識」這種創造性的模糊為目前所需要，在沒有更好的方案之前，期望以這樣的方式持續兩岸交流。

朱立倫昨也在臉書發文表示，「台灣的前進道路要往哪裡去？我們有答案。加強自我防衛與通過對話管控危機，我們做得到！」國民黨強調「積極備戰、全力避戰」。關於自我防衛，他在「布魯金斯研究所」演說中也提出三項具體主張、捍衛自由的四項任務。

三項具體主張為：一、通過調整投資方向，提高在不對稱作戰中的能力和能量，並提出與盟邦的聯合訓練和演習計畫；二、優先採購對近期（未來五至八年）應對突發軍事衝突必要，且可獲得的防禦系統；三、將需要跨部門協調的後備動員改革機制，提升到內閣層級。

四項任務是：一、將台灣發展為自由主義的據點；二、保護台灣，做為促進中國、西方、日本和東南亞文化對話的開放樞紐；三、為所有熱愛自由的華人立下典範，保存「中國民主」的希望；四、幫助西方更好地瞭解當今中國大陸的脈動。

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