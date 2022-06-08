朱立倫拜訪多位美國友台議員 籲不分黨派為台灣拚外交與安全

國民黨主席朱立倫訪美。（圖擷取自朱立倫臉書）

2022/06/08 09:33

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨訪美團進入第7天，黨主席朱立倫、副主席夏立言、立委陳以信及文傳會副主委林家興等人今日拜會美國眾議院，與代表美國立法部門的5位眾議員會面，朱立倫表示，這次到美國沒有黨派之見，只為台灣拚外交，並反映台灣在安全、經貿等議題上與美方合作的需要。

國民黨指出，朱立倫走訪了包括來自俄亥俄州的美國聯邦眾議員、美國國會「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）、內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯（Don Bacon, R-NE）、亞利桑那州聯邦眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego, D-AZ）、密西根州聯邦眾議員麥可蓮（Lisa McClain, R-MI）以及加州聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel, R-CA）在內等跨黨派友台議員。

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朱立倫主席一行人美東時間7日下午接連拜訪5位友台議員，長期友台、立場堅定超過4分之1個世紀的台灣連線共同主席夏波表示，他不分黨派支持台灣，並且非常歡迎朱立倫來訪，朱立倫則表示，夏波與國民黨多位領導人長期熟稔，是國民黨與台灣的好朋友，此次他訪美不只是開設國民黨的駐美代表處，更希望不分執政黨、在野黨共同為台灣發聲，反映台灣在外交、國防、經貿及科技等議題上的需要與倡議。

空軍少將退役，致力於要求美國國防部研究支援我國不對稱戰力武器及預算的聯邦眾議員貝肯指出，他對於台灣的飛彈防衛策略非常感興趣，認為台灣要有強力戰略及戰術準備，威懾中國入侵，同時也感謝國民黨執政時對於內布拉斯加州的產品進口多有協助。

朱立倫則表示，日前他在「布魯金斯研究院」演講時就有提出國防策略的3點改進策略，希望可以與美國及盟邦擴大訓練交流，加強台灣自我防衛戰力。

國民黨指出，曾多次連署攸關台灣安全法案的聯邦眾議員麥可蓮，對國民黨訪問團表達歡迎之意，她並表示，自己來自密西根州，因此高度關心半導體產業的落地與發展，對於麥可蓮提及台灣國防議題，朱立倫表示，眾多研究與政治預測都提及未來5到10年台海可能面臨立即性衝突，台灣需要立即可以拿到、可以使用的國防武器，並改革服役制度與後備部隊訓練，否則將難以抵擋可能的外部威脅，朱立倫還希望加強台美間的聯合訓練，麥可蓮則頻頻點頭認同。

對於聯邦眾議員蓋耶哥提及擔心美國未來可能面臨半導體晶片短缺問題，朱立倫回應，已經向美方提出亞洲高科技半導體聯合標準的倡議，建議整合台灣、韓國及其他盟邦的半導體產業，形成共同標準，以保護高科技供應鏈的完整與安全。

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