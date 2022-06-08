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    遭胡錫進批「百年爛黨」 蔣萬安：國民黨捍衛中華民國決心不變

    蔣萬安今天前往大同區婦女後援會做公益，透過郵寄提供中低收入戶每戶2劑家用快篩試劑。（蔣萬安立委辦公室提供）

    蔣萬安今天前往大同區婦女後援會做公益，透過郵寄提供中低收入戶每戶2劑家用快篩試劑。（蔣萬安立委辦公室提供）

    2022/06/08 10:46

    〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨主席朱立倫赴美訪問，稱國民黨是親美、非親中的政黨，又稱九二共識是「沒有共識的共識」，言論讓中國《環球時報》前總編胡錫進發文諷刺，國民黨是「百年爛黨」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，國民黨捍衛中華民國的決心不會改變，未來地方政府與對岸交流，也不會因為單方壓力退縮。

    蔣萬安今天前往大同區婦女後援會做公益，透過郵寄提供中低收入戶每戶2劑家用快篩試劑。蔣致詞說，這次疫情造成250萬人確診、超過3000人離世，遠比想像嚴重，但政府喊著超前部屬完全是謊言，補救措施也是荒腔走板。蔣表示，政府沒辦法做的，就由他來做。

    蔣萬安會後也接受媒體訪問，對於朱立倫稱國民黨親美、非親中，引來胡錫批國民黨「百年爛黨」，蔣萬安表示，沒有看到這樣的說法，也不想評論。蔣強調，國民黨捍衛中華民國的決心不會改變，未來地方政府與對岸交流，也不會因為單方壓力退縮，絕對會盡最大的力量爭取所有有利的因素，在服務市民期待下繼續辦理地方政府論壇、相互交流，兩岸要在互信基礎上和平相處、務實交流。

    近民進黨頻打台北市長柯文哲有「網軍」，柯也回擊，若有網軍應該是以前民進黨幫他的。蔣萬安昨表示，政治文化改變要從台北開始，不論執政黨的網軍或大內宣治國、柯市府的網軍，這些都對民眾不利。民進黨市議員參選人事後批評蔣無視國民黨內網軍、裝瘋賣傻，是「柯文哲2.0」。蔣萬安表示，負面政治口水無助任何防疫工作，對市政發展也無任何幫助。

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