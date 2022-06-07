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    首頁　>　政治

    綠白互咬有網軍 蔣萬安：盼讓網路言論更自由

    立委蔣萬安（左）今天上午在市長官邸拜會前台北市長黃大洲，兩人針對台北市建設暢談。（圖由蔣萬安立委辦公室提供）

    立委蔣萬安（左）今天上午在市長官邸拜會前台北市長黃大洲，兩人針對台北市建設暢談。（圖由蔣萬安立委辦公室提供）

    2022/06/07 12:27

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府近來捲入網軍風波，但市長柯文哲強調沒錢不會找網軍，更稱若有網軍，一定是2014年民進黨幫他的。國民黨2022年台北市長參選人蔣萬安今天表示，網軍對民眾不利，希望一起努力讓網路言論更自由、公開、透明 。

    近來民進黨頻打柯文哲有「網軍」，柯也回擊，若有網軍應該是以前民進黨幫他的。蔣萬安今天也被問起如何看待綠白互咬網軍，蔣表示，政治文化改變要從台北開始，不論執政黨的網軍或大內宣治國、柯市府的網軍，這些都對民眾不利，他希望大家一起努力，讓台灣政治文化、網路言論更自由、公開、透明 ，保護民眾對於公共事務客觀認知的權利。

    國民黨2022桃園市長選舉爭議延燒，前台北市議員羅智強日前放棄參選桃園市長，昨更在臉書分享劉若英《成全》一曲，表示「成全了我的碧海藍天」、「一個人的成全好過一群人的糾結」。蔣萬安表示，羅做出這個決定一定是經過考慮、內心交戰，這個決定希望是大家同心團結的開始，他期待大家消彌成見、共同面對年底選舉，才有勝選機會。被問起是否聽過《成全》一曲，蔣也笑稱，昨天上網有聽了。

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