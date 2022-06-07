林佳龍稱蔣家後代有「天命」 蔣萬安：只有民意、沒有天命

立委蔣萬安（左）今天上午在市長官邸拜會前台北市長黃大洲，兩人針對台北市建設暢談。（蔣萬安立委辦公室提供）

2022/06/07 12:16

〔記者蔡思培／台北報導〕2022台北市長選戰將在年底登場，立委蔣萬安將代表國民黨參選，前交通部長林佳龍也可能參選，林今天更邀請蔣萬安對談轉型正義，並認為蔣萬安身為蔣家後代有天命。不過蔣萬安聽到表示，民主時代只有民意，沒有天命，轉型正義要靠大家共同努力。

蔣萬安今天上午在市長官邸拜會前台北市長黃大洲，兩人針對台北市建設暢談，黃分享了他市長任內多項重要建設，還致贈蔣萬安書籍。蔣表示，黃大洲對台北捷運建設有重大功勞，黃過去雖受到質疑，也得罪地主、拆遷戶、廠商、承受交通黑暗期壓力，若沒有黃的堅持與魄力，台北市現在可能還沒有捷運。蔣稱讚黃大洲，堅持作對的事情，才讓現在的市民仍可享受成果

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蔣萬安會後也接受媒體聯訪，有媒體詢問，林佳龍表示學運世代與蔣家後代應該對話，更稱蔣萬安對轉型正義最後一哩路有「天命」。但蔣萬安表示，民主時代只有民意，沒有天意，轉型正義要靠大家共同努力，最終目標是達成社會和解。

對於林佳龍不斷將他當假想敵，蔣萬安表示，疫情當下大家最關心疫情發展、疫情後的挑戰，經濟如何復甦，民進黨內部事情他不便評論。近期林也針對內科交通提出政策，但蔣表示，對於各項市政要務實看待、不能急就章，他強調自己不會誇大喊口號，一定會正視問題困難度，提出務實具體的解決方案。

國民黨黨內有提兩面作戰，蔣萬安也被問起要如何讓台北市副市長黃珊珊支持度不再攀升。蔣說，國民黨在台北市是全面再野，中央和地方都有充沛行政資源，兩面作戰遠遠不夠，最重要的是接下來提出具體市政願景與政見，帶領市民在台北市實現夢想。

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