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    論轉型正義 林佳龍、蔣萬安隔空過招

    前交通部長林佳龍選在32年前野百合學運照片前向國民黨台北市長參選人蔣萬安喊話，邀請蔣就轉型正義對談。（記者陳昀攝）

    前交通部長林佳龍選在32年前野百合學運照片前向國民黨台北市長參選人蔣萬安喊話，邀請蔣就轉型正義對談。（記者陳昀攝）

    2022/06/08 05:30

    〔記者陳昀、蔡思培／台北報導〕前交通部長林佳龍昨赴中正紀念堂的「自由的靈魂VS.獨裁者—臺灣言論自由之路」觀展，選在野百合學運照片前向國民黨台北市長參選人蔣萬安喊話，邀請蔣就轉型正義對談。林佳龍說，蔣萬安作為蔣家後代有天命，若能走出來，對社會和解將有所貢獻。蔣則表示，民主時代只有民意，沒有天命，轉型正義要靠大家共同努力，最終目標是達成社會和解。

    林佳龍說，蔣萬安的身分可以為台灣民主發展的最後一哩路轉型正義代言，「他是有天命的」。作為蔣家後代，如果蔣能走出來，對於社會轉型正義的和解將有所貢獻，人民史觀、人民力量、人民作主，就是他與蔣共同的基礎，也是建構美好社會的資產，蔣不該把自己限縮在蔣家後代，而是台灣民主的「主人」。

    對於衛福部長陳時中被問到台北市長選舉時回說「不要等我」，林佳龍強調，盡快產生候選人是比較負責任的，在野黨已經提名了，民進黨確實不必再思考其他的自我限制，就盡快產生候選人，事不宜遲，推出最好人選進行公平、良性的競爭。

    蔣萬安昨拜會前台北市長黃大洲，兩人針對台北市建設暢談，黃談到過去任內建設，也致贈蔣書籍。蔣表示，黃大洲對台北捷運建設有重大功勞，過去雖受到質疑，也得罪地主、拆遷戶、廠商、承受交通黑暗期壓力，若沒有黃的堅持與魄力，台北市現在可能還沒有捷運。蔣稱讚黃，堅持做對的事情，才讓現在的市民享受成果。

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