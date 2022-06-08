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    首頁　>　政治

    朱立倫稱國民黨親美不親中 胡錫進批「百年爛黨」軟弱

    國民黨主席朱立倫於大華府地區僑宴發表致辭演說。（國民黨提供）

    國民黨主席朱立倫於大華府地區僑宴發表致辭演說。（國民黨提供）

    2022/06/08 00:15

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫赴美訪問，稱國民黨是親美、而不是親中的政黨，又稱九二共識是「沒有共識的共識」（Non-Consensus Consensus），是一種「創造性模糊」。對此，中國《環球時報》前總編胡錫進發文諷刺，國民黨是「百年爛黨」，而朱立倫的表態比馬英九執政時期更倒退，「顯示了國民黨在島內輿論和美國態度雙重壓力下的軟弱」。

    胡錫進7日在微博表示，正在美國訪問的朱立倫在一場演講後指出，國民黨「永遠都是親美的」，給國民黨扣「親中」的帽子是錯誤的、「九二共識是沒有共識的共識」，與美國的一個中國政策一樣，是一種創造性模糊」，相信朱的話傳到中國這邊，會讓很多人聽著刺耳，很不舒服。

    胡錫進指稱，朱立倫這樣的公開表態，顯然比馬英九時期的國民黨表態後退了，「顯示了國民黨在島內輿論和美國態度雙重壓力下的軟弱」。胡感嘆，中國當然不喜歡國民黨態度倒退，但是就算罵他們「百年爛黨」也沒有用，中國必須靠自己來改變台灣政治氛圍，讓一個中國的主張在台灣擴大政治生存空間，手段一是促進兩岸融合，二是加強軍事威懾。

    胡錫進最後也警告國民黨，如果放棄一個中國，淪為「小民進黨」，最終不但無法立足於兩岸，就是在台灣也將被泡沫化。

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