杭州亞運手冊稱台灣是中國最大島 陸委會斥：悖離事實謊言

陸委會今日對於中方以悖離事實的謊言企圖誤導國際社會,表達強烈抗議。(資料照)

2022/06/06 17:54

〔記者陳鈺馥/台北報導〕中國將舉辦杭州亞運,中共官方組織杭州亞運組委會(HAGOC)出版的英文版「運動技術手冊」,以不當文句敘述我國,稱中國有大小島嶼7600多個,其中「台灣島」最大。陸委會今日駁斥,對於中方以悖離事實的謊言企圖誤導國際社會,表達強烈抗議。

根據手冊內容,簡介中國地理概況時描述,「There are more than 7600 islands of varying size in the sea area, among which the island of Taiwan with an area of 35798 square kilometres,is the largest.」(中國海域分佈有大小島嶼7600多個,其中台灣島最大,面積3萬5798平方公里)。

對此,陸委會表示,中華民國是主權國家,台灣從來不是中華人民共和國的一部分,即使中共不斷運用各種操作手法,刻意營造兩岸同屬「一中」之假象,也改變不了此一客觀事實。

陸委會強調,中方基於政治意圖,利用國際體育賽事場合進行政治操作,以政治干預體育,企圖混淆國際視聽,違反了國際奧會憲章及奧會運動所堅持政治中立及禁止在任何場合進行政治宣傳的規範,已在奧(亞)運會歷史上留下極為惡劣的紀錄。

陸委會警告,奉勸中方切勿一意孤行,任意踐踏國際規範,否則將無法見容於國際社會,自食苦果

杭州亞運稱台灣是中國最大島。(法新社,本報合成)

