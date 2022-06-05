中國2萬劑快篩送抵台灣？陸委會：誤導視聽可以休矣

中媒發文稱，兩岸透過溝通協調，中國2萬劑快篩送抵台灣。陸委會駁斥，中國媒體再一次採取魚目混珠的方式誤導視聽，將少數人的行為及個案刻意扭曲放大，希望透過快篩試劑做文章，實在可以休矣。（翻攝臉書）

2022/06/05 22:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國媒體《今日海峽》發文宣稱，在端午節來臨之際，兩岸攜手將2萬劑中國快篩試劑送抵台灣。陸委會駁斥，中國媒體再一次採取魚目混珠的方式誤導視聽，將少數人的行為及個案刻意扭曲放大，希望透過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑做文章，實在「可以休矣」。

《今日海峽》指稱，中遠海運公司與所屬廈門閩台輪渡公司向台灣同胞伸出援手，通過兩岸間緊急溝通、協調，迅速採購防疫物資。在端午節來臨之際，2萬劑的快篩試劑及時送達台灣同胞手上，向廣大台灣同胞表達關心、關愛之情。

請繼續往下閱讀...

對此，陸委會表示，有關防疫物資，均由中央疫情指揮中心統籌運用及規劃，藉由政府採購配發以及市場機制雙軌並行因應防疫所需。目前民眾除利用實名制及各大通路購買外，政府亦專案開放進口，全體國人都可以依規定自境外輸入快篩試劑。此外，對於0至6歲兒童、中低收入戶、高中以下學生、長照機構等，政府亦提供免費快篩試劑，以進一步滿足國內防疫需求。

陸委會強調，有關中國媒體報導通過兩岸緊急溝通協調採購防疫物資乙節，又是再一次採取魚目混珠的方式誤導視聽，將少數人的行為及個案刻意扭曲放大。

陸委會批評，中共企圖藉由這種似是而非的不完整訊息，從境內外反覆傳送，在國內形成逐步共振擴大效應。所幸台灣人民早已見怪不怪，對於中共操作媒體的伎倆也了然於胸。

陸委會指出，台灣兩年多來歷經多次疫情起伏，政府也積極調度各項防疫物資，民眾與政府齊心，共同配合各項防疫措施，達到正常生活、穩控疫情。對於中共有關部門此時還希望透過快篩試劑做文章，實在可以休矣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法