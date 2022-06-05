為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國2萬劑快篩送抵台灣？陸委會：誤導視聽可以休矣

    中媒發文稱，兩岸透過溝通協調，中國2萬劑快篩送抵台灣。陸委會駁斥，中國媒體再一次採取魚目混珠的方式誤導視聽，將少數人的行為及個案刻意扭曲放大，希望透過快篩試劑做文章，實在可以休矣。（翻攝臉書）

    中媒發文稱，兩岸透過溝通協調，中國2萬劑快篩送抵台灣。陸委會駁斥，中國媒體再一次採取魚目混珠的方式誤導視聽，將少數人的行為及個案刻意扭曲放大，希望透過快篩試劑做文章，實在可以休矣。（翻攝臉書）

    2022/06/05 22:03

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國媒體《今日海峽》發文宣稱，在端午節來臨之際，兩岸攜手將2萬劑中國快篩試劑送抵台灣。陸委會駁斥，中國媒體再一次採取魚目混珠的方式誤導視聽，將少數人的行為及個案刻意扭曲放大，希望透過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑做文章，實在「可以休矣」。

    《今日海峽》指稱，中遠海運公司與所屬廈門閩台輪渡公司向台灣同胞伸出援手，通過兩岸間緊急溝通、協調，迅速採購防疫物資。在端午節來臨之際，2萬劑的快篩試劑及時送達台灣同胞手上，向廣大台灣同胞表達關心、關愛之情。

    對此，陸委會表示，有關防疫物資，均由中央疫情指揮中心統籌運用及規劃，藉由政府採購配發以及市場機制雙軌並行因應防疫所需。目前民眾除利用實名制及各大通路購買外，政府亦專案開放進口，全體國人都可以依規定自境外輸入快篩試劑。此外，對於0至6歲兒童、中低收入戶、高中以下學生、長照機構等，政府亦提供免費快篩試劑，以進一步滿足國內防疫需求。

    陸委會強調，有關中國媒體報導通過兩岸緊急溝通協調採購防疫物資乙節，又是再一次採取魚目混珠的方式誤導視聽，將少數人的行為及個案刻意扭曲放大。

    陸委會批評，中共企圖藉由這種似是而非的不完整訊息，從境內外反覆傳送，在國內形成逐步共振擴大效應。所幸台灣人民早已見怪不怪，對於中共操作媒體的伎倆也了然於胸。

    陸委會指出，台灣兩年多來歷經多次疫情起伏，政府也積極調度各項防疫物資，民眾與政府齊心，共同配合各項防疫措施，達到正常生活、穩控疫情。對於中共有關部門此時還希望透過快篩試劑做文章，實在可以休矣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    每人發4劑快篩6日起送到學校！國小到高中逾242萬名學生受惠
    2022/06/03 13:02

    每人發4劑快篩6日起送到學校！國小到高中逾242萬名學生受惠
    陸委會民調：82.2％贊成兩國互不隸屬 近9成反對中共打壓
    2022/06/02 15:57

    陸委會民調：82.2％贊成兩國互不隸屬 近9成反對中共打壓
    中共設「法治副校長」管學生 陸委會：確保「聽黨話、跟黨走」
    2022/06/02 10:57

    中共設「法治副校長」管學生 陸委會：確保「聽黨話、跟黨走」
    中共內部權鬥激烈 2022年19名高官落馬
    2022/06/02 09:54

    中共內部權鬥激烈 2022年19名高官落馬
    5月來了1.7億劑快篩 6月還有3.4億劑要來
    2022/06/01 16:03

    5月來了1.7億劑快篩 6月還有3.4億劑要來
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播