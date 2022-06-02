陸委會民調：82.2％贊成兩國互不隸屬 近9成反對中共打壓

陸委員會今日公布最新民調，近9成民眾反對中共長期對我外交打壓，高達82.2%民眾贊成政府主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是兩岸客觀現實，也是當前台海現狀。（資料照）

2022/06/02 15:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日公布最新民調結果，近9成民眾反對中共長期對我外交打壓，高達82.2%民眾贊成政府主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是兩岸客觀現實，也是當前台海現狀。

民調顯示，89.6%民眾反對中共阻撓台灣參與國際組織或活動，89.3%民眾反對中共阻擾台灣參與「印太經濟架構」。

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根據調查結果，在國際普遍關切台海和平、支持我開展國際空間之際，中共對台加大施壓，台灣主流民意更一致反對中共對台強加政治框架、打壓我國際參與。

陸委會強調，面對中共製造台海及區域安全風險，8成以上民眾贊成政府主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是兩岸客觀現實，也是當前台海現狀（82.2%），及不認同中共聲稱「一個中國原則」、台灣是中國領土不可分割的一部分等立場（83.6%）。

另外，9成以上民眾反對共軍機艦持續在台灣周邊區域活動並對台演訓、恫嚇台灣（90.6%）；不認同中共長期透過操作錯假訊息，分化台灣內部，擾亂台灣社會（87%）。近8成不贊成中共批評台灣勾結外部勢力、謀獨挑釁，製造台海局勢緊張的說法（78.1%）。

陸委會進一步表示，7成以上民眾支持政府堅定拒絕中共「一國兩制」，捍衛國家主權及台灣民主（75.8%），展現自我防衛決心，與理念相近國家共同捍衛民主自由，維護區域和平（70.5%）。

對於兩岸疫後交流，有7成以上民眾贊成在兩岸疫情逐步穩定後，循序恢復中國人士來台從事交流活動（71.6%），並支持政府在調整邊境管制措施同時，加強對中國人士來台安全管理（76.7%）。

陸委會強調，中華民國是主權國家，北京長期操作錯誤定位的「一中原則」，限縮我國際空間、加大對台政軍脅迫等，這些違反國際秩序與和平的行徑，已引起國際社會高度關切，台灣民意也堅決反對。

陸委會指出，政府將持續提升自我防衛能力，與美、日等價值共享的夥伴深化合作，堅定捍衛國家主權與台海安全。也呼籲北京當局放棄以武力恫嚇處理分歧的作法，真正面對中華民國存在的客觀事實，方有助於兩岸良性互動。

本項民調，由陸委會委託全國公信力民意調查公司，在今年5月26日至29日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1070份，信賴度為95%，抽樣誤差在±3.00%。

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